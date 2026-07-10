Hans-Jürgen Wilhelm steht vor dem Eingang der Pflegeeinrichtung Altenhof in Hamburg. Der Geschäftsführer fordert ein ganz neues System der Pflegefinanzierung und Altenbetreuung. Marius Röer

Die Pflegekosten steigen weiter, mittlerweile müssen Menschen für ihren Platz im Pflegeheim rund 3284 Euro selbst zahlen. Das sind 261 Euro mehr als vor einem Jahr. Gleichzeitig steigt die Zahl der Pflegebedürftigen und es sinkt die Zahl der Pflegekräfte. Die Regierung wagt keine echte Reform, sondern setzt den Rotstift an. Dr. Hans-Jürgen Wilhelm, Soziologe und Geschäftsführer der Stiftung Altenhof in Winterhude, sagt: Das System ist am Ende, es braucht radikale Veränderungen.

MOPO: Herr Wilhelm, wie stellen Sie sich persönlich Ihr Leben vor, wenn Sie einmal alt und auf Pflege angewiesen sind?

Hans-Jürgen Wilhelm: Für mich sind Selbstbestimmung, Normalität und natürlich Lebensqualität von großer Bedeutung. Das führt aber zwangsläufig zu einer Gratwanderung zwischen Lebensqualität und Sicherheit, und die möchte ich selbst bestimmen können. Genau hier haben wir aber ein Problem. Gerade diese Balance ist in der stationären Pflege und vor allem in unserer heute eher ängstlichen Gesellschaft immer mehr in den Bereich Sicherheit gerutscht – auf Kosten der Lebensqualität. Wir verhindern Risiken, aber wir verhindern damit auch Leben.

Anzeige

Was also tun?

Wir bräuchten eine inhaltliche Diskussion darüber, wie viel Lebensqualität wir uns in der letzten Phase des Lebens wünschen, und wie viel Sicherheit wir tatsächlich brauchen. Doch anstatt über diese sehr komplexe ethische Frage zu sprechen, streiten wir lieber übers Geld, weil das unterm Strich immer noch einfacher ist. Doch ohne diese Grundsatzfragen zu klären, bleibt jede Finanzdebatte ein Herumdoktern am alten System.

Anzeige





Die WochenMOPO 28/2026 Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt! • Zuhause ist’s am schönsten: 30 Ferien-Tipps von Hamburger Promis und der MOPO-Redaktion • Handgranaten-Anschlag in der Schanze: Dubioses Video wirft Fragen auf • 16 Seiten Sport: Welche Folgen der WM-Skandal für FIFA-Boss Infantino haben könnte • Jede Woche mit 40 Seiten Rätsel und Kultur: Hamburgs neues Festival für Fans von lauten Gitarren

Können Sie das am Beispiel Pflegeeinrichtung erläutern?

Anzeige

Gerade in Institutionen der stationären Pflege haben wir so viele Rahmenbedingungen geschaffen, die dazu führen, dass Angehörige kaum noch selbst helfen oder unterstützen können. Da gibt es ein Pauschalangebot, da ist alles drin – Pflege, Hauswirtschaft, Freizeit. Das klingt bequem, aber Angehörige werden daran nicht wirklich beteiligt. Wir brauchen meiner Ansicht nach viel mehr Möglichkeiten, auch wieder individuelle Entscheidungen zu treffen. Wenn Angehörige etwas tun können, würde sich das dämpfend auf die Kosten auswirken.

Stationäre Pflege mit Rundumpaket ist einfach wahnsinnig teuer, weil es eine Versorgungsform mit allen Bestandteilen ist. Viele Menschen brauchen aber gar kein Rundumpaket, sondern einfach eine kluge Mischung aus Profis, Angehörigen, Nachbarn und Technik.

Wie könnte eine Alternative aussehen?

In den Niederlanden und Frankreich gibt es zum Beispiel „Demenz-Dörfer“ und viele niedrigschwellige Angebote, die viel mehr Normalität zulassen. Da können Menschen zusammen kochen, miteinander Normalität leben. Wenn man dagegen sieht, wie bei uns in Deutschland allein Demenz-WGs mit erheblichen Regularien und Vorgaben versehen sind, die es schwierig und wahnsinnig teuer machen, dann ist das einfach schade.

Ein junger Mann, der ein Freiwilliges Soziales Jahr absolviert, hilft einer Bewohnerin einer Wohngemeinschaft für Demenzkranke. (Symbolbild) Friso Gentsch/dpa

Eine buntere Palette an Betreuungsformen wäre wünschenswert. Aber in Deutschland haben wir stattdessen die strikte Trennung zwischen stationärer, teilstationärer und ambulanter Pflege.

Wir sollten das aufbrechen und auch mehr zusätzliche Möglichkeiten schaffen, wie zu Hause unterstützt werden kann. Dann kann jeder für sich entscheiden, wo er leben möchte und wie seine Balance zwischen Lebensqualität und Sicherheit aussieht. Solange wir nur in stationär, teilstationär und ambulant denken, verhindern wir genau diese Flexibilität.

Aktuell wird von Regierungsseite täglich eine neue Sau durchs Dorf getrieben. Neue Pläne werden bekannt, wie und wo Geld reingeholt werden soll. Wie empfinden Sie das?

Wir werden uns das bisherige System auf Dauer einfach nicht leisten können. Wir versuchen ein System zu retten, das nicht zu retten ist. Aber statt dies offen zu sagen und Lösungen zu finden, suchen wir jeden Tag jemanden, dem man den Schwarzen Peter zuschieben kann, das ist naiv.

Das wird meines Erachtens nicht funktionieren. Die Angehörigen sollen mehr zahlen? Die meisten haben das Geld nicht, und spätestens dann kommen wieder die Sozialämter ins Spiel, die aber auch kein Geld mehr haben, genauso wie die Pflege- und Krankenkassen.

Für mich sind das die falschen Diskussionen, die werden uns keinen Millimeter weiterbringen. Das System ist am Ende, wir brauchen ein neues. Nicht zuletzt auch wegen des demografischen Wandels, denn in Zukunft werden noch deutlich mehr Pflegekräfte fehlen.

Aber wie könnte ein neues System aussehen?

Die zentrale Frage ist doch zuerst mal: Wofür bezahlen wir das Geld? Was brauchen wir? Wie wollen wir als Gesellschaft Pflege definieren? Wie wollen wir alt werden? Was kostet uns das, und was können wir uns wirklich leisten?

Und dann erst folgt die Frage: Was brauchen wir dafür und wie bekommen wir das finanziert? Und vielleicht gibt es dann Bereiche, die wir gesamtgesellschaftlich tragen, und andere, die jeder Einzelne, wenn er oder sie es wünscht, dann zusätzlich privat finanzieren muss.

Und dann sind da ja noch die geänderten Familienstrukturen. Heute gibt es noch viele pflegende Angehörige, aber das ändert sich ja rapide.

Ja, es gibt beispielsweise mehr Patchwork-Familien, da ist der Zusammenhalt womöglich ein anderer. Zudem leben junge Menschen oft nicht mehr ständig an einem Ort, sondern ziehen zeitweise ins Ausland, kommen im Alter zurück. Damit fallen sie für Pflege zu Hause weitgehend aus.

Pflegebedürftigkeit kommt längst nicht immer schleichend, sondern kann sich durch Schlaganfall und Co. von jetzt auf gleich einstellen. Mascha Brichta/dpa-tmn

Auch deshalb brauchen wir eine vollkommen andere Systematik, weil die Finanzierung dann anders aufgestellt werden muss. Das alte System, wonach Menschen jahrzehntelang in die Pflegeversicherung einzahlen, funktioniert nicht, wenn sie 30 Jahre im Ausland leben. Und es funktioniert auch nicht für Menschen, die aus dem Ausland hierherziehen. Ein junger Mensch mit 20 weiß doch gar nicht, wo er mit 60 oder 70 Jahren lebt. Und nun soll er jetzt für eine Leistung bezahlen, die er möglicherweise gar nicht voll in Anspruch nehmen kann, weil er im Ausland lebt? Das passt alles nicht mehr in unsere Zeit.

Wo sehen Sie da Lösungen?

Da sind nicht nur Ökonomen gefragt, sondern ein Team aus verschiedenen Experten, die diese gesellschaftlichen Veränderungen berücksichtigen und ein modernes und innovatives System entwickeln. Wir brauchen eine andere Refinanzierung. Mit dem System, das wir jetzt haben, kommen wir nicht weiter.

Manche Menschen scherzen ja schon, dass sie im Alter bei Rot über die Ampel müssen…

Das ist natürlich sehr drastisch und es wäre eine Bankrotterklärung für eine Gesellschaft, wenn Menschen aus sozialer Not gezwungen wären, so einen Schritt zu gehen.

Es gibt sehr belastende Krankheitsbilder, bei denen Menschen sagen: So möchte ich nicht leben. Im Gegensatz zu anderen Ländern gibt es hier bei uns kaum Diskussionen über Fragen der Sterbehilfe. Gerade diese sind ethisch außerordentlich schwierig und sensibel, aber wir werden nicht umher kommen, sie zu diskutieren. Ansonsten lassen wir Menschen, die sich in einer solchen schwierigen Situation befinden, allein.

Aber die Medizin will immer noch Leben erhalten, um jeden Preis. Das bedeutet lange und teure Pflege im Heim…

Ja, durch unsere medizinischen Errungenschaften ist der Bereich der Schwerstpflege zum großen Teil erst entstanden. Da gibt es ja das schöne Zitat des französischen Arztes Alexis Carrel: „Es geht nicht darum, dem Leben mehr Jahre zu geben, sondern den Jahren mehr Leben zu geben“, das von Frau Süssmuth und vor allem von Frau Lehr in die Altenpflege übertragen wurde, wo es seither immer wieder genutzt wird. Aber was konkret soll der Satz für die Praxis bedeuten?

Wir müssen über die Fragen diskutieren, die dieser Satz stellt: Wo ziehen wir da eine Grenze? Wann ist es genug? Wann wird Lebensqualität wichtiger, als jede technisch mögliche Maßnahme? Viele inhaltliche Fragen, die ethisch höchst sensibel und individuell sind. Aber sie nicht zu diskutieren, hilft eben auch nicht.

Ich höre immer öfter von Menschen, dass sie glauben, im Alter von einem Roboter gepflegt zu werden. Für wie realistisch halten Sie das?

Das ist sicherlich der Markt der Zukunft. Aber für mich ist es derzeit schwer vorstellbar, wie Roboter konkret Patienten pflegen sollen. Allerdings wird etwa KI bereits immer mehr eingesetzt, zum Beispiel bei der Pflegeplanung, der Dokumentation oder der Überwachung von Körperwerten oder Bewegungsmustern. Das kann bei Stürzen hilfreich sein und dazu führen, dass schnell Hilfe kommt.

Aber wir müssen uns fragen: Wo endet Unterstützung und wo beginnt Überwachung? Und was passiert, wenn Menschen mit Demenz stundenlang mit einer KI plaudern, ohne zu merken, dass ihnen kein Mensch mehr zuhört? Wollen wir so leben?