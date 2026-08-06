Der Anblick der monströsen, grauen Sternbrücke wird seit ihrer Errichtung vor wenigen Tagen stark kritisiert. Nun denkt die Bahn über eine Umgestaltung nach.

Die roten Verstrebungen wurden laut einem Bahnsprecher bereits abmontiert und dienten nicht der Vorschönerung, sondern als Hängerdruckaussteifungen. (Archivbild) Florian Quandt

Die charmante alte Sternbrücke wurde am vergangenen Wochenende durch eine neue, moderne Brücke ersetzt. Doch deren Anblick muss man im Vorbeigehen erst einmal verarbeiten: Hohe Stahlwände, dicke Verstrebungen, darüber ein riesiger Bogen – das Design stößt auf heftige Kritik. Macht die Bahn das Bauwerk nun doch etwas hübscher?

Kritiker sprachen von einer „Monsterbrücke“, auch viele Anwohnende sind sich einig: Die Brücke sei viel zu groß und passe nicht in ihr Umfeld. Kultur und Tradition mussten dem Neubau weichen. Jetzt, wo die roten Verstrebungen, die als sogenannte Hängerdruckaussteifungen für den Transport dienten, abmontiert wurden, wirke sie laut einem Anwohner „leblos“. Aber wie kommt das Leben wieder auf die Kreuzung Stresemannstraße/Max-Brauer-Allee?

Graffiti oder Begrünung für die neue Sternbrücke?

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MOPO-Print-Chef Frank Wieding schlug in seinem Kommentar Bepflanzung oder einen neuen Farbanstrich vor. Ein Anwohner äußerte in der MOPO den Verdacht, dass Sprayer die Brücke bald bunt machen würden. Und auch in den sozialen Netzwerken kursieren bereits KI-generierte Fotos einer farbenfroh besprühten Graffiti-Sternbrücke.

Tatsächlich könnte das bald aber kein Spaß, keine KI, keine Vermutung mehr sein. Die Deutsche Bahn bestätigte auf Anfrage der MOPO, dass sie bereits über Verschönerungen nachdenkt. „Dem Thema Graffiti/Street-Art/Mural bzw. einer möglichen Gestaltung der grauen Fläche stehen wir grundsätzlich offen gegenüber“, so ein Sprecher der Deutschen Bahn.

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Mike Schlink vom Bezirksamt Altona bestätigte, dass zusammen mit der Deutschen Bahn bereits Gespräche hinsichtlich einer möglichen Gestaltung der Sternbrücke in Gange seien. Auch die Hamburger Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen erzählte von einer Terminanfrage der Deutschen Bahn bezüglich der Gestaltung.