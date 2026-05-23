16 Kilometer Stau! Und das ist noch nicht alles

Diverse Baustellen und der eingesetzte Reiseverkehr zu Pfingsten stellen Autofahrer in Hamburg vor eine große Herausforderung und fordern starke Nerven. In der City kommt es wegen der Fahrzeuge, die die Baustellen umfahren wollen, zu Verkehrsbehinderungen. Und im Nadelöhr A7 steht der Verkehr.

Abgesehen von der A7 ist die Lage noch nicht allzu verfahren – aber die Staus in und um Hamburg nehmen laut Verkehrsleitzentrale zu: Innerstädtisch staut es sich am Samstagnachmittag zum Beispiel zwischen der Norderelbe und der Amsinckstraße. Grund dafür ist erhöhtes Verkehrsaufkommen durch Ausweichler, die die Sperrung der Köhlbrandbrücke umfahren wollen.

A7: 16 Kilometer Stau Richtung Norden

Auf der A7 Richtung Norden sieht weniger gut aus: Dort stockt es zwischen Heimfeld und Othmarschen auf 16 Kilometern. In der Gegenrichtung sieht es derzeit deutlich besser aus. Dort kommt es gegenwärtig nur zu leichten Behinderungen durch zähfließenden Verkehr. Der Verkehr auf der A1 fließt im Stadtgebiet in beide Richtungen ohne größere Verzögerungen.