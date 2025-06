Pfingsten ist, wenn’s schüttet und kracht – das Wetter am Wochenende

Der Feiertag bringt Hamburg kein Frühlingsidyll, sondern ein ungemütliches Wochenende: kühl, nass und gewittrig. Schon am Samstag zieht es sich über der Stadt zu – mit Schauern und Gewittern. Am Pfingstsonntag sinken Laune und Temperaturen: Dann wird es windig und regnerisch.

Bereits der Samstag zeigt sich in Hamburg meist grau; erst trocken, ab dem Nachmittag aber zunehmend unbeständiger. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt, sind „zunächst einzelne, am Nachmittag häufiger Schauer und Gewitter“ zu erwarten. Die Temperaturen erreichen maximal 18 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südwest. In der Nacht zum Sonntag lässt der Regen kurzzeitig nach, bevor neue Schauer und Gewitter aus Südwesten aufziehen. Tiefstwerte in der Stadt: um 10 Grad.

Pfingsten in Hamburg: Kühl, nass, gewittrig

Der Sonntag bringt Hamburg wechselhaftes Wetter mit vielen Wolken, immer wieder Regen und einzelnen, teils kräftigen Gewittern. Die Temperaturen steigen kaum über 16 Grad, es bleibt windig. In der Nacht beruhigt sich die Lage nur langsam. Zwar nehmen die Gewitter ab, gebietsweise gibt es aber weiter Schauer. Es kühlt auf etwa 9 Grad ab. Der Wind bleibt spürbar, vor allem in freien Lagen und am Wasser.

Auch der Pfingstmontag bleibt in Hamburg eher ungemütlich. Zwar gibt es kurze sonnige Abschnitte, doch immer wieder ziehen Schauer durch. Bei Höchstwerten bis 18 Grad bleibt es deutlich kühler als für Anfang Juni üblich. Der Wind weht mäßig bis frisch aus westlicher Richtung, zeitweise mit kräftigen Böen.

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Der riskante Olympia-Plan: Was geplant ist, was dafür spricht, was dagegen

Was geplant ist, was dafür spricht, was dagegen Integration: Sie würden ja gerne, sagt diese afghanische Familie – bekommt aber keine Wohnung

Sie würden ja gerne, sagt diese afghanische Familie – bekommt aber keine Wohnung St. Nikolai: Hamburgs Weltwunder! Sensationelle Bilder vom einst höchsten Gebäude der Welt

Hamburgs Weltwunder! Sensationelle Bilder vom einst höchsten Gebäude der Welt Organspende : Wie ihr Vater das Leben von Paulina (21) rettete

Wie ihr Vater das Leben von Paulina (21) rettete Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

Knobelspaß für jeden Tag 20 Seiten Sport: Uwe-Enkel wird zum Millionen-Problem, so tickt „Rambo“, der erste Neue beim HSV & wie St. Pauli seinen Kader umbaut

wird zum Millionen-Problem, so tickt „Rambo“, der erste Neue beim & wie seinen Kader umbaut 20 Seiten Plan7: Das Beatles-Musical startet, Melissa Etheridge über die Angst, die Trump schürt & Kultur-Tipps für jeden Tag

Nachts klingen die Schauer vorübergehend ab, über der Stadt kann es zeitweise aufklaren. In den frühen Morgenstunden zieht dann jedoch von der Nordsee her neuer Regen auf. Die Temperaturen sinken auf 8 bis 11 Grad.

Zum Wochenstart keine Wetterwende

Auch der Dienstag bringt keine durchgreifende Wetterbesserung. Über Hamburg breitet sich zunächst Regen aus, später folgen erneut Schauer und dichte Wolken. Die Temperaturen steigen kaum über 18 Grad. Der Wind frischt tagsüber wieder auf und dreht auf West.

Das könnte Sie auch interessieren: In Hamburger Gärten: Beim Töten dieser Schnecke drohen 50.000 Euro Strafe

In der Nacht zum Mittwoch wird es etwas ruhiger. Die Schauer lassen langsam nach, gelegentlich kann es auflockern. Die Tiefstwerte liegen zwischen 9 und 12 Grad. Doch auch zur Wochenmitte bleibt es wechselhaft – der Frühling macht weiter Pause. (apa)