Nur noch fünf Wochen, dann haben die Pfadfinder vom Stamm Saliskiaron in Lokstedt kein Heim mehr. 120 Kinder und Jugendliche verlieren ihren Versammlungsort am Siemersplatz, an dem sie sich treffen, zusammen singen, kochen oder spielen. Eine Lösung liegt nahe: Gleich um die Ecke im Amsinckpark gibt es ein leerstehendes Haus, in das die Pfadfinder gerne ziehen würden. Doch der Bezirk stellt sich quer.





