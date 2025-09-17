mopo plus logo
Das Kutscherhaus am Amsinckpark

Das historische Kutscherhaus aus dem ausgehenden 19. Jahrhundert liegt gut versteckt am Ende eines Privatweges am Amsinckpark. Seit 2017 steht es leer. Das Bezirksamt will es abreißen. Foto: Florian Quandt

  • Lokstedt

paidPfadfinder wollen in leerstehendes Haus ziehen – Bezirk will es abreißen

Nur noch fünf Wochen, dann haben die Pfadfinder vom Stamm Saliskiaron in Lokstedt kein Heim mehr. 120 Kinder und Jugendliche verlieren ihren Versammlungsort am Siemersplatz, an dem sie sich treffen, zusammen singen, kochen oder spielen. Eine Lösung liegt nahe: Gleich um die Ecke im Amsinckpark gibt es ein leerstehendes Haus, in das die Pfadfinder gerne ziehen würden. Doch der Bezirk stellt sich quer.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

