Viele Schicksale hängen an der Schließung der XXL-Markthalle. Mitarbeiter und Betreiber hoffen auf ein kleines Wunder.

Mit viel Euphorie war das Projekt gestartet. Nach nur drei Jahren ist nun aber schon wieder Schluss: Globus, die XXL-Markthalle in Lurup, schließt. An der Schließung hängt auch das Schicksal vieler Mitarbeiter und Betreiber anderer Läden. Eine Petition soll die Verantwortlichen nun zum Umdenken bewegen.

Eine eigene Fleischerei, ein Mehlsilo für die Bäckerei, mehr als 10.000 Quadratmeter Verkaufsfläche. Und dazu zahlreiche weitere Läden, die in dem ehemaligen „Real“-Gebäude eine Heimat gefunden haben, darunter Schuster, Friseur, Kiosk, Optiker oder Restaurant.

Globus: Schließung lasse sich nicht verhindern

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Ihr Schicksal hängt ebenfalls an der Entscheidung, die Markthalle zu schließen (MOPO berichtete), denn sie alle sind Untermieter von Globus. Neben Ernüchterung und Verzweiflung bleibt bei vielen aber die Frage: Wieso investiert man 20 Millionen, um nach drei Jahren schon wieder die Reißleine zu ziehen?

Nach Angaben der Globus-Gruppe habe sich das Konzept unter den Rahmenbedingungen vor Ort nicht dauerhaft erfolgreich umsetzen lassen. In den vergangenen Monaten sei intensiv geprüft worden, ob sich die Schließung noch verhindern lasse – ohne Erfolg. Man könne den Markt nicht nachhaltig und langfristig wirtschaftlich betreiben.

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Petition: So viele Menschen haben schon unterschrieben

Inzwischen ist eine Petition zum Erhalt der Halle gestartet worden. Ihr Titel: „Rettet unseren Globus Supermarkt in Hamburg Lurup!“ Er sei eine zentrale Einkaufsquelle und ein Treffpunkt für viele Bürger, heißt es. Und weiter: „Die Schließung könnte verheerende Auswirkungen auf unsere Gemeinschaft haben, insbesondere für diejenigen, die auf die günstigen Preise und die einzigartige Produktauswahl des Marktes angewiesen sind.“ Als Erstes hatte das „Abendblatt“ darüber berichtet.

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Mit Stand Sonntagvormittag haben knapp 1000 Menschen die Petition unterschrieben. Sie hoffen auf ein Umdenken der Globus-Verantwortlichen – und damit auf ein kleines Wunder. Möglich wäre auch ein neuer Großuntermieter oder dass sich der Immobilien-Eigentümer als Retter einschaltet. Eine endgültige Entscheidung von Globus steht noch aus.

Kritik an Russland-Reise

Das Unternehmen steht in der Kritik: Thomas Bruch (75), Gesellschafter bei Globus, reiste Anfang Juni nach St. Petersburg, um an einem Wirtschaftsforum teilzunehmen und um dort die russischen Hypermärkte zu vertreten.

CDU-Politiker Roderich Kiesewetter (62) nannte dies „einen großen Fehler“, Sebastian Roloff (43) von der SPD „ein katastrophales Zeichen“. Bruch verteidigte seinen Besuch, betonte, es sei wichtig, Gesprächskanäle offen zu halten – „auch dort, wo unterschiedliche Auffassungen bestünden“.