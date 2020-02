Peter Maffay: Bassist stürzt vor Hamburg-Konzert von der Bühne

Schock vor Peter Maffays Konzert in Hamburg: Bei den Proben für die Show stürzte Bassist Ken Taylor (68) von der Bühne und verletzte sich dabei schwer. Fans standen zunächst vor den verschlossenen Türen der Barclaycard-Arena.

Beim Sturz erlitt der Bassist mehrere Knochenbrüche und musste in eine Hamburger Klinik gebracht werden. Musiker Peter Maffay klärte auf seiner Facebook-Seite über den Unfall auf und sagte den öffentlichen Soundcheck ab, weshalb die Fans noch länger vor den Eingangstüren zum Innenraum der Halle warten mussten.

„Peter Maffay“-Konzert in Hamburg: Bassist bei Proben verletzt

Das Konzert fand aber trotzdem statt – und begeisterte Tausende Hamburger. Auf Facebook bedankte sich der Musiker noch einmal bei seinen Fans und wünschte seinem Kollegen „die besten Genesungswünsche“.

Für die nächsten Auftritte der diesjährigen Deutschlandtournee fällt der verletzte Ken Taylor wohl erstmal aus. Ob der 68-Jährige noch einmal zur am Mittwoch gestarteten „Live 2020“ Tour zurückkehren kann, ist noch nicht klar. Das nächste Nord-Konzert findet am 2. März in Schwerin statt, einen Tag später spielt Maffay dann in Hannover. (mhö)