Personal-Flucht in Hamburg hält an: Nächste Asklepios-Chefärztin hat gekündigt!

Bei Asklepios kehrt keine Ruhe ein – zumindest in der Personalabteilung. Vor wenigen Tagen erst berichtete die MOPO, dass die Rheumatologie-Chefärztin am Klinikum Altona gekündigt hatte – jetzt muss der Hamburger Krankenhauskonzern den nächsten hohen Abgang verkraften.

Nach dem Bericht meldete sich MOPO-Leserin Jessica Kiehn (Name geändert) in der Redaktion. Sie sei Patientin in der Gastroenterologie im Asklepios Klinikum West in Rissen.



Die Chefärztin für den Bereich Magen-Darm-Erkrankungen sei eine „Koryphäe“ auf ihrem Gebiet, habe jedoch leider ebenfalls gekündigt. „Ich fürchte, dass die Versorgung künftig nicht mehr sichergestellt ist“, so Jessica Kiehn.

Müssen sich Patienten in Hamburg jetzt Sorgen machen?

Müssen sich die Patienten jetzt Sorgen machen? Was ist dran an den Befürchtungen? „Es ist richtig, dass Frau Prof. Kühbacher die Klinik zu Ende September verlässt, um sich in Süddeutschland einer neuen Herausforderung zu stellen“, sagt Asklepios-Sprecher Mathias Eberenz.



Man bedauere den Weggang der Chefärztin, sei aber bereits aktiv in Gesprächen mit Spezialisten für die Nachfolge. „Die Patienten der Gastroenterologie müssen sich keine Sorgen machen. Das Ärzteteam rund um den Leitenden Oberarzt versorgt sie in gewohnt kompetenter Weise“, so Eberenz. Der Betrieb der Abteilung laufe also weiter.

Das gilt aktuell auch für die Rheumatologie der Asklepios Klinik Altona. Nach dem MOPO-Bericht meldeten sich allerdings ebenfalls Leser in der Redaktion – und schilderten, dass sie von dem Krankenhaus „abgewiesen“ worden seien. Hintergrund: Die dortige Chefärztin hatte ihren Vertrag zu Ende September gekündigt, ist inzwischen freigestellt. Ein Großteil des Ärzte-Teams will ihr nun folgen – voraussichtlich ans UKE. Asklepios hatte jedoch betont, dass die Versorgung der Patienten auch hier sichergestellt bleiben soll. Was also hat es mit den Vorwürfen auf sich?

Werden Patienten in Hamburg abgewiesen?

„Die Klinik hat Patienten nicht ‚abgewiesen‘. Alle dort bekannten Patienten werden weiter voll umfänglich beraten und behandelt“, so Eberenz. Patienten mit rheumatologischen Notfällen, die über die Zentrale Notaufnahme kommen, seien alle versorgt worden und würden versorgt. Auch die stationären Patienten würden versorgt.

„Vermutlich handelt es sich bei den Lesern um solche mit einem Terminwunsch nach dem 30. September. Für diesen Zeitraum vergeben wir aktuell tatsächlich keine Termine, da wir nicht wissen, ob wir zu diesem Termin dann auch einen entsprechenden Arzt zur Verfügung haben“, so Eberenz. Insgesamt sei auch die Nachfrage deutlich höher als das Angebot, das sei aber auch in der Vergangenheit so gewesen.

Was auch richtig ist: Neuen Patienten mit komplexer rheumatologischer Betreuung erfordernden Erkrankungen hat Asklepios geraten, sich für die längerfristige ambulante Betreuung einen anderen Rheumatologen zu suchen.