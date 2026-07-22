Auf die perfekte Welle warten, aufs Board springen und los geht´s – das sollte ja eigentlich schon in diesem Sommer im Fischereihafen Altona möglich sein. Doch die „Floating Wave“, eine schwimmende Flusswelle auf einem Ponton, lässt leider auf sich warten. Die gute Nachricht: Das Projekt ist nicht gestorben, es gibt aber noch Hindernisse zu überwinden.

Wellenreiten auf der Elbe? Das sollte ab Mitte 2026 eigentlich möglich sein: Dann sollte die „Floating Wave“, eine künstliche Surfwelle, vor der Kulisse des Hamburger Hafens eröffnen – und zwar auf einem schwimmenden Ponton mit einer Breite von 12 Metern. Das Besondere: Die Anlage wird mit gefiltertem Elbwasser betrieben, sodass kein Chlor oder Trinkwasser verwendet werden muss.

Surfwelle im Fischereihafen Altona verzögert sich

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Doch daraus wurde ganz offensichtlich nichts, denn am Altonaer Fischereihafen ist davon noch rein gar nichts zu sehen. Aber zum Glück ist das Projekt nicht wie viele andere in der Schublade verschwunden, weil nicht finanzierbar.

Surfen direkt an der Elbe: Im Fischereihafen Altona soll eine künstliche Surfwelle entstehen. Floating Wave

Laut Floating-Wave-Chef Felix Segebrecht verzögert sich alles nur. Ende des vergangenen Jahres waren die Unterlagen für die Baugenehmigung beim Bezirk Altona eingereicht worden. „Die sorgfältige Planung brauchte Zeit – und wir möchten ausdrücklich die sehr konstruktive und hilfsbereite Unterstützung durch Bezirk und HPA hervorheben“, hieß es vor einem halben Jahr.

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Jetzt heißt es aus dem Bezirk Altona, dass leider ein neuer Antrag nötig war und der erst seit Juni vorliegt und noch geprüft werden muss. Das klingt, als würde die von Segebrecht anvisierte Eröffnung für 2027 auch schon wieder knapp.

Klappt es mit der Eröffnung im nächsten Jahr 2027?

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Bleibt es dabei? Die MOPO fragte beim gebürtigen Hamburger Segebrecht nach. Doch der will die Katze noch nicht aus dem Sack lassen und erbittet sich etwas Zeit, bis er Neuigkeiten verkünden kann. Ob es bei 2027 bleibt – auch dazu hält er sich bisher noch bedeckt.

Das Surfbecken beim Dockland soll eine 1,60 Meter hohe Welle bekommen und für Profis und Anfänger gleichermaßen geeignet sein. Die Innenbehörde hatte sich von Anfang an begeistert gezeigt und Unterstützung zugesagt. Sport-Staatsrat Christoph Holstein freute sich beim Bekanntwerden der Pläne: „Das Projekt reaktiviert ungenutzte Hafenflächen für Sport, Bewegung und Tourismus“, sagt er. Es schaffe Raum für Freizeit- und Sportaktivitäten und erweitere das Angebot der Stadt um eine Attraktion.

Hamburger Surfwelle nutzt aufbereitetes Elbwasser

Beim Thema Nachhaltigkeit wollen die Planer punkten und nur halb so viel Energie verbrauchen wie herkömmliche künstliche Wellen. Eine dazugehörige Gastronomie, sowie Schulungs- und Eventräume sind ebenfalls geplant.

Wenn der Hamburger Prototyp fertig ist, kann sich Initiator Segebrecht (Floating Waves Beteiligungsgesellschaft) weitere Standorte überall in Hafenstädten auf der ganzen Welt vorstellen. In der Nähe würden sich aus seiner Sicht zunächst Kiel und Bremen anbieten.