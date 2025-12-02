Pendler-Chaos: Züge zwischen Hamburg und Lübeck fallen aus

Eine technische Störung hat am Dienstag den Bahnverkehr zwischen Hamburg und Hamburg-Rahlstedt lahmgelegt. Alle Züge zwischen Hamburg und Lübeck fallen aus. Die Arbeiten werden noch die Nacht andauern. Ein Busersatzverkehr soll aushelfen – doch der Andrang ist groß.

Auf der Strecke zwischen dem Hamburger Hauptbahnhof und Hamburg-Rahlstedt fahren seit Dienstagnachmittag keine Züge. Grund dafür sind Reparaturarbeiten, nachdem auf der Strecke eine technische Störung aufgetreten ist.

Ersatzverkehr zwischen Hamburg und Ahrensburg

Wie die Bahn auf ihrer Website mitteilte, sind im Regionalverkehr die Strecken des RE8, RE8X, RE80 und RB81 betroffen. Auf der Strecke RB81 verkehren die Züge derzeit nur zwischen Bad Oldesloe und Hamburg-Rahlstedt. Für Fahrgäste mit Start oder Ziel Lübeck hat die Bahn einen Ersatzverkehr mit Bussen zwischen dem Hamburger Hauptbahnhof und Ahrensburg eingerichtet. Zwischen Ahrensburg und Lübeck pendeln dann wieder die Regionalzüge.

Obwohl vier Busunternehmen den Ersatzverkehr stemmen, sollen die Ersatzbusse Schwierigkeiten haben, die Pendlermassen aufzunehmen, wie ein Reporter vor Ort berichtet. Hunderte Pendler würden aktuell in Ahrensburg auf Busse warten.

Einschränkungen auch am Mittwoch möglich

Die Bahn rechnet mit einer Reisezeitverlängerung von bis zu 60 Minuten. Auch die ICE-Fernstrecke zwischen Lübeck und München sowie die IC-Verbindung zwischen dem Ostseebad Binz und Hamburg sind betroffen.

Das könnte Sie auch interessieren: Schlechte Nachrichten für Pendler: Die Elbbrücken werden zum Dauerproblem

Währenddessen würde mit Hochdruck daran gearbeitet werden, die Störung zu beheben, wie eine Bahnsprecherin auf MOPO-Anfrage erklärte. Trotzdem sollen die Reparaturarbeiten die ganze Nacht anhalten, sodass es auch am Mittwoch noch zu Einschränkungen kommen kann. Genauere Informationen könnten am Dienstagabend aber nicht gegeben werden. (mwi)