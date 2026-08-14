Die Strecke zwischen Harburg und Buchholz ist derzeit gesperrt. Für Fahrgäste der Linien RE4 und RB41 fallen Halte aus, zudem kommt es zu Verspätungen.

Eine Metronom-Bahn steht an einem Bahnhof (Archivbild). dpa

Die Bahnstrecke zwischen Harburg und Buchholz (Nordheide) ist derzeit vollständig gesperrt. Grund ist ein gefährliches Ereignis, zu dem zunächst keine weiteren Angaben gemacht wurden.

Die Sperrung wirkt sich auf die Metronom-Linien RE4 und RB41 zwischen Hamburg und Bremen aus. Die Züge werden über Jesteburg umgeleitet. Dadurch entfallen die regulären Halte in Hittfeld und Klecken.

Ersatzverkehr wird vorbereitet

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Die RE4-Züge halten während der Umleitung zusätzlich in Sprötze. Fahrgäste müssen sich auf längere Fahrzeiten und Verspätungen einstellen. Für die nicht bedienten Halte Hittfeld und Klecken bereitet Metronom derzeit einen Ersatzverkehr mit Bussen vor. Informationen zu den Abfahrtszeiten sollen folgen.

Wie lange die Streckensperrung andauert, ist derzeit noch unklar. Fahrgäste sollten zusätzliche Zeit einplanen und auf aktuelle Anzeigen und Ansagen an den Bahnhöfen und in den Zügen achten.

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Eine ähnlich schlechte Nachricht gab es die vergangenen Tage schon für Bahnreisende auf den Bahnlinien RE6, RE7 und RE70. (rei)