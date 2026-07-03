Die A23 bei Hamburg ist am kommenden Montag und Dienstag in beide Richtungen nur einspurig befahrbar. Das ist der Grund.

Fahrzeuge stauen sich am Autobahndreieck Hamburg-Nordwest auf der Autobahn A23 in Richtung Norden. (Archivbild) picture alliance/dpa/Marcus Brandt

In der kommenden Woche ist die A23 nahe Hamburg an zwei Tagen in beide Richtungen streckenweise nur einspurig befahrbar.

Autofahrer und Autofahrerinnen sollten sich daher am Montag, 6. Juli und Dienstag, 7. Juli, auf Verzögerungen einstellen, wie die Autobahn GmbH Nord mitteilte.

Hintergrund seien Brückenprüfungen, die zwischen den Anschlussstellen Eidelstedt und Halstenbek-Krupunder stattfinden. Die Fahrstreifensperrungen gelten am Montag von 7 Uhr bis 14 Uhr und am Dienstag von 9.30 Uhr bis 16 Uhr. (dpa)