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Hamburg
Pendler aufgepasst: Staugefahr auf A23 zu Wochenbeginn – das ist der Grund
Die A23 bei Hamburg ist am kommenden Montag und Dienstag in beide Richtungen nur einspurig befahrbar. Das ist der Grund.
In der kommenden Woche ist die A23 nahe Hamburg an zwei Tagen in beide Richtungen streckenweise nur einspurig befahrbar.
Autofahrer und Autofahrerinnen sollten sich daher am Montag, 6. Juli und Dienstag, 7. Juli, auf Verzögerungen einstellen, wie die Autobahn GmbH Nord mitteilte.
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Hintergrund seien Brückenprüfungen, die zwischen den Anschlussstellen Eidelstedt und Halstenbek-Krupunder stattfinden. Die Fahrstreifensperrungen gelten am Montag von 7 Uhr bis 14 Uhr und am Dienstag von 9.30 Uhr bis 16 Uhr. (dpa)
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