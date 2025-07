Pendler aufgepasst: Einschränkungen der S-Bahn dauern länger an

Pendlerinnen und Pendler in Hamburg benötigen in dieser Woche weiterhin Geduld: Die wichtige S-Bahn-Strecke zwischen Hauptbahnhof und Altona bleibt noch bis Freitagmorgen (1. August, 4 Uhr) gesperrt. Grund ist ein beschädigtes Kabel im Bereich der Sternbrücke – entstanden bei laufenden Bauarbeiten.

Betroffen sind vor allem die Linien S2 und S5. Sie werden weiterhin über den Citytunnel umgeleitet und umgehen damit zentrale Stationen wie Dammtor, Sternschanze und Holstenstraße. Zusätzliche Verstärkerzüge in den Hauptverkehrszeiten auf den Linien S1 und S2 fallen ebenfalls aus. Um den Engpass abzufedern, setzt die S-Bahn Hamburg weiter auf Ersatzbusse. Sie verbinden die Stationen zwischen Hauptbahnhof und Altona und sind noch bis Donnerstagabend (31. Juli) im Einsatz, so eine Sprecherin der S-Bahn Hamburg.

Ferienzeit heißt Baustellenzeit – Einschränkungen auch nächste Woche

Auch am kommenden Wochenende bleibt die Lage angespannt: Am 2. und 3. August verkehren die Züge der S2 und S5 nur noch einseitig über die Verbindungsbahn – von Hauptbahnhof in Richtung Altona regulär, in Gegenrichtung weiterhin über den Citytunnel. Hintergrund der Einschränkungen sind mehrere Brückenprojekte entlang der Strecke. Die Deutsche Bahn erneuert aktuell vier Eisenbahnüberführungen zwischen Hauptbahnhof und Altona – darunter die markante Sternbrücke und die Bahnbrücke an der Schanzenstraße.

Die Verbindungsbahn gilt als eine der wichtigsten Ost-West-Achsen im Hamburger Nahverkehr. Eine Sperrung trifft hier nicht nur einzelne Linien, sondern gleich mehrere stark frequentierte Knotenpunkte. Besonders im Berufsverkehr sorgt das für volle Bahnsteige, längere Fahrzeiten – und reichlich Frust bei den Fahrgästen. (apa)