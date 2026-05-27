Peinliche Panne: GNTM-Sieger vor Finalshow verraten – das sagt Pro7

Das große Geheimnis um das Finale von „Germany’s Next Topmodel“ wurde offenbar versehentlich gelüftet. Anders als in den vergangenen Jahren wurde das Finale der ProSieben-Show diesmal bereits in Los Angeles aufgezeichnet. Die Gewinner standen damit offenbar schon seit dem 27. Februar 2026 fest. Dann gab es aber ein Missgeschick.

Wie in jedem Jahr sollten die Sieger der Staffel auch diesmal das Cover der neuesten Ausgabe von „Harper’s Bazaar“ zieren. Das dazugehörige Fotoshooting mit den sechs Finalisten Godfrey (34), Ibo (21), Tony (31), Anna (22), Aurélie (21) und Daphne (25) war bereits vergangene Woche im Fernsehen zu sehen, wie die „Bild“ berichtet.

Für Aufregung sorgte nun allerdings die vorzeitige Auslieferung des Magazins: Abonnenten sollen die neue Ausgabe bereits vor dem Finale am Donnerstag erhalten haben, berichtet die „Bild“. Dadurch wurde offenbar bekannt, dass Aurélie und Ibo die diesjährige Staffel gewinnen. Die Nachricht verbreitete sich anschließend schnell in den sozialen Medien.

GNTM-Finale: Reaktion von ProSieben

Der Sender ProSieben reagierte auf die Aufregung offenbar gelassen. Auf Anfrage der „Bild“ erklärte Sprecher Christoph Körfer, Spekulationen rund um das Finale seien durchaus gewollt. Was am Donnerstag im Finale von „Germany’s Next Topmodel“ tatsächlich passiere, lasse man dennoch offen.

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Trotz des vorzeitigen Bekanntwerdens der Gewinner soll das Finale aufwendig inszeniert worden sein. Heidi Klum habe dafür erneut zahlreiche prominente Gäste eingeladen. Erwartet werden unter anderem Hollywood-Star Sharon Stone (68), Sängerin Nicole Scherzinger (47), Popstar Demi Lovato (33), Supermodel Adriana Lima (44), Model Winnie Harlow (31) sowie die Dsquared2-Designer Dan und Dean Caten (beide 61). (el)