Peinliche Fotos aus Hamburg: DHL startet Online-Aktion und blamiert sich

Das war mal eine Werbe-Aktion, die komplett nach hinten los gegangen ist! Der Paketdienst DHL hat sich mit einer dringlichen Bitte an seine Kunden gewandet und ist mit der PR-Idee komplett baden gegangen.

Was ist passiert? Über den Nachrichten-Dienst Twitter rief die Deutsche-Post-Tochter ihre Kunden auf, an einer Foto-Aktion teilzunehmen. Fans des Unternehmens sollten unter dem „Hashtag“ #DHLFanfoto ihre Lieblingsbilder mit DHL-Motiv einsenden und konnten sogar Preise gewinnen (Sofortbildkameras, Strandtücher etc.).

DHL-Fotoaktion: Reaktion der Kunden bei Twitter anders als gedacht

Doch statt Kundenbindung und positiver Promotion bringt die Aktion DHL gerade vor allem eines: eine öffentliche Plattform, wo die Verfehlungen von DHL ausgestellt werden. Ein Hamburger postete beispielsweise dieses Foto von einer Menschenschlange in der Postfiliale an der Kaltenkirchener Straße:



Auch das Verhalten der DHL-Boten im Straßenverkehr und die „Parkplätze“ stehen im Zentrum der Kritik.



Ein Kunde nimmt beispielsweise auf ironische Weise an der Aktion teil: „#DHLFanfoto oder wie gefährde ich Radler effektiv, obwohl ich hätte auch in die Lücke fahren können“, dazu ein Bild eines DHL-Wagens, der direkt neben einer Parklücke den Fahrradweg blockiert.

Ein anderer Nutzer schreibt: „#DHLFanfoto. Jeden verdammten Tag. #runtervomradweg“ und hängt als Beweis gleich zwei Fotos von DHL-Wagen an, die bei fließendem Verkehr Fahrradwege blockieren.

Ein Hamburger teilte dieses Posting:

Kölner Fahrrad-Verband schaltet sich in DHL-Aktion ein

Auch verschiedene Radfahrerorganisationen habe sich in die Debatte eingeschaltet. Der Radfahrerverband (ADFC) Köln hat beispielsweise ein komplettes Collagen-Bild auf seinen Twitter-Account gestellt.



Zu sehen sind ausnahmslos DHL-Wagen im Parkverbot, auf Radwegen oder anderen ungewöhnlichen (lies: verbotenen oder störenden) Plätzen. „Ihr seid Fans von DHL und habt schöne Fotos aus Köln? Dann macht mit beim #DHLFanfoto Wettbewerb“, schreibt der Verband ironisch.

Doch nicht nur die Fahrer kriegen im Netz nun Kritik ab, auch das Geschäftsmodell von DHL steht auf dem Prüfstand. Vor allem, weil die Fahrer in zu kurzer Zeit zu viel abzuarbeiten hätten, käme es zu unnötigen Park-Aktionen, kritisieren viele Nutzer. Unter dem #DHLFotowettbewerb schreibt ein Twitter-Nutzer: „Beim #DHLFotowettbewerb kommt alles zusammen: eine Gesellschaft, die sich von einem Heer schlecht bezahlter Zusteller die Pakete bringen lässt. Und die gleichen Leute, die sich drüber aufregen, dass DHL-Autos unter Zeitdruck nicht immer ordnungsgemäß geparkt werden.“

Wie dem auch sei: Das Ziel der PR-Aktion von DHL – was es auch immer gewesen sein mag – dürfte ein ganz anderes gewesen sein.