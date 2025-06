Ohne eine Leberspende wäre Paulina nicht mehr am Leben. Die 21-jährige Studentin aus Hamburg war eine der jüngsten Patientinnen, die jemals am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) ein Transplantationsorgan bekam – von ihrem eigenen Vater. Nicht jedes Kind hat so viel Glück. Problem ist die niedrige Spendenbereitschaft der Deutschen.