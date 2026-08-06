Der Hochschulrat der Uni Hamburg hat Kanzler Martin Hecht geschasst. Die Gründe bleiben offen. Was Präsident und Hochschulrat zur Entscheidung sagen.

Die Universität Hamburg sucht nun nach einer Nachfolge für Ex-Kanzler Martin Hecht. (Archivbild) picture alliance/dpa | Markus Scholz

Der Hochschulrat der Universität Hamburg hat mit sofortiger Wirkung Martin Hecht als Kanzler der Hochschule abgewählt. Bis zur Bestellung einer Nachfolge übernehme die Leiterin des Finanz- und Rechnungswesens, Andrea Hellwig, kommissarisch die Leitung der Universitätsverwaltung, teilte die Hochschule mit.

Zu den Gründen der überraschenden Abwahl am Donnerstag schwieg sich die Hochschule aus. Zum Schutz der Persönlichkeitsrechte gelte das Gebot der Vertraulichkeit. Die Vorsitzende des Hochschulrats, Prof. Petra Wend, betonte lediglich: „Der Hochschulrat hat diese Entscheidung nach sorgfältiger Beratung im Rahmen seiner gesetzlichen Verantwortung für die Universität getroffen.“

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Die Universität steht derzeit unter einem erheblichen Spardruck, hatte nach Angaben eines Sprechers bei einem Grundetat von 390 Millionen Euro zuletzt ein strukturelles Haushaltsdefizit von rund 22 Millionen Euro. Die Fakultäten müssten daher bis 2032 mindestens 10,5 Prozent ihrer Etats einsparen, die Verwaltung sogar mindestens 11 Prozent. Aus Protest dagegen waren Mitte Juni Tausende Studierende und Beschäftigte auf die Straße gegangen.

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Uni-Präsident: Für Beschäftigte und Studierende ändert sich nichts

„Für die Beschäftigten und die Studierenden gilt: Die Verwaltung arbeitet ohne Unterbrechung weiter, Zuständigkeiten und Ansprechpersonen bleiben verlässlich erreichbar“, sagte Uni-Präsident Hauke Heekeren nach der Abwahl.

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Der Abgewählte selbst erklärte: „Der Universität Hamburg wünsche ich für ihre weitere Entwicklung alles Gute und weiterhin viel Erfolg.“ Hecht dankte allen Kolleginnen und Kollegen für die konstruktive Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren.

Hochschulrat kümmert sich um strategische Steuerung

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Der Hochschulrat kümmert sich als zentrale Aufgabe um die strategische Steuerung der Hochschule. Neben der Wahl und Abwahl des Präsidenten und des Kanzlers ist er unter anderem für die Genehmigung der Wirtschaftspläne zuständig. Die Universität Hamburg hat rund 6500 Beschäftigte, darunter 720 Professorinnen und Professoren, sowie mehr als 38.000 Studierende.

Das Gremium hat neun ehrenamtliche Mitglieder, von denen jeweils vier vom Akademischen Senat der Universität und vom Senat der Hansestadt bestimmt werden. Diese acht Mitglieder wählen dann ein neuntes Mitglied hinzu und bestimmen aus den nicht der Universität angehörenden Mitgliedern den Vorsitz sowie den stellvertretenden Vorsitz des Hochschulrats. (dpa/mp)