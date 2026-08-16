Tausende HVV-Kunden hatten seit Freitagabend keinen Zugriff mehr auf die Switch-App. Eine E-Mail sorgte für Verunsicherung. Das steckt dahinter.

Eine E-Mail sorgt seit Freitag für Verunsicherung bei tausenden HVV-Kunden. In dem Schreiben wird darüber informiert, dass „vermehrt automatisierte unberechtigte Login-Versuche auf Kundenkonten der hvv switch App“ festgestellt wurden. Die Zugänge seien daher gesperrt worden. Viele bekamen die Information auch per Push-Nachricht aufs Handy. Was steckt dahinter?

„Ich habe eine Stunde und zwei Minuten in der Warteschleife verbracht“, berichtet MOPO-Leser Clemens Li aus der HafenCity, der die Mail ebenso wie alle anderen insgesamt 2,5 Millionen HVV-Switch-Kunden am Freitagabend zugestellt bekam.

Datenklau im Internet: Kriminelle verschaffen sich Zugang zu Konten von Hvv-Switch-Kunden

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Zweifel an der Echtheit der E-Mail habe er nicht gehabt. Doch die Einrichtung eines neuen Passwortes, zu der er in der Mail aufgefordert worden sei, habe nicht funktioniert, sagt der Rentner. Heißt: Weder Abos noch das Deutschlandticket seien für die Kunden nutzbar gewesen. „Und das ausgerechnet zum Wochenende!“, schimpft Clemens Li.

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Für die Hochbahn ist der Vorfall ein PR-Gau. Einer, für den man aber nichts könne, betont Sprecher Andreas Ernst. Denn: Es handele sich keineswegs um einen Hacker-Angriff auf eine mögliche technische Schwachstelle der App. Stattdessen hätten die Angreifer versucht, sich quasi regulär anzumelden – allerdings mit andernorts abgegriffenen Passwörtern! „Credential Stuffing“ wird das genannt.

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Kein Hacker-Angriff, sondern Credential-Stuffing-Vorfall

„Dabei versuchen Dritte, sich mit Zugangsdaten anzumelden, die mutmaßlich aus Datenlecks bei anderen Online-Diensten stammen“, erklärt der Unternehmenssprecher das Vorgehen der Kriminellen. Besonders betroffen seien Menschen, die bei unterschiedlichen Plattformen immer das gleiche, einfache Passwort verwenden.

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Die ersten Hinweise auf die Zugriffe habe es bereits am Freitag vor einer Woche gegeben. Dabei hätten sich die Unbekannten mit den woanders abgefischten Passwörtern von rund 3000 HVV-Switch-Kunden angemeldet. Diese Kunden seien sofort informiert worden.

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Da die Sache aber nicht aufhörte und es weitere Auffälligkeiten gab, habe man sich entschlossen, die Passwörter sämtlicher HVV-Switch-Kunden zurückzusetzen. „Da es sich bei den Zugangsdaten mit höchster Wahrscheinlichkeit um an anderer Stelle gestohlene Daten handelt, war nicht abschätzbar, wie viele Konten von außen einem potenziellen Sicherheitsrisiko ausgesetzt sind.“ Die Sicherheit der Konten gehe vor. Nutzer der HVV-App seien nicht betroffen.

Verzögerungen bei der Vergabe neuer Passwörter

Das Problem: Bei der Neuvergabe der Passwörter habe es bei einigen E-Mail-Providern Verzögerungen gegeben, so dass die Bestätigung des neuen Passworts mit deutlicher zeitlicher Verspätung eintraf.

Vor Bußgeldern brauche sich aber niemand zu fürchten. „Alle Prüfdienste wurden informiert“, so Andreas Ernst. Wer sich gerade in einem anderen Bundesland befindet und dort sein Deutschlandticket vorzeigen muss, könne stattdessen die Mail mit den Informationen vorlegen. Notfalls könnten Kunden sich auch rückwirkend noch an die Hochbahn wenden.

Hochbahn-Sprecher: Keine Bankdaten betroffen

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Der Sprecher betont: Bankdaten der Kunden seien nicht kompromittiert worden. Dennoch weist Ernst darauf hin: „Wir möchten an dieser Stelle deutlich für die Bedrohungslage durch Cyberkriminelle im digitalen Raum sensibilisieren.“ Passwörter sollten niemals doppelt verwendet werden, da Cyberkriminelle das gezielt ausnutzen würden, um sich Zugriff auf andere Konten verschaffen zu können.

Um die eigenen Systeme in Zukunft noch besser zu schützen, will die Hochbahn in den kommenden vier bis fünf Wochen eine Zwei-Faktor-Authentifizierung einführen, mit der das Login doppelt bestätigt werden muss.