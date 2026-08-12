Die beliebte Techno-Marchingband Meute hat auf Instagram ein spontanes Konzert angekündigt. Am Mittwochabend ab 19 Uhr wollen sie in den Straßen von Hamburg spielen. Der genaue Ort soll noch über Facebook und Instagram bekanntgeben werden.

Anlass für dieses spontane Konzert ist die Sonnenfinsternis am Abend. Zu diesem besonderen Ereignis möchte die Band mit ihren Fans und ihrem Special Guest – der US-amerikanischen DJ LP Giobbi – raven. Zusätzlich soll bei diesem Konzert ein Musikvideo gedreht werden.

Meute ist eine elfköpfige Techno-Marching-Band aus Hamburg. Sie verbindet elektronische Tanzmusik mit traditioneller Blasmusik. Mit ausschließlich akustischen Blasinstrumenten und Perkussions spielt sie bekannte Techno- und House-Stücke. (pli)