Parteitag der AfD in Hamburg: Eilantrag abgewiesen! Keine Veranstaltung im Bürgerhaus

Kein Erfolg für die Alternative für Deutschland (AfD): Weil ihnen das Bürgerhaus Wilhelmsburg ihre Räume für Veranstaltungen verwehrte, zog die Partei vor Gericht. Am Freitagmittag dann die – vorläufige – Entscheidung: Die Stadt darf nicht über die Benutzung der Räume entscheiden und von der AfD somit nicht dafür in Anspruch genommen werden.

Seit Monaten versucht die Partei in Hamburgs Bürgersäle zu kommen, bislang ohne Erfolg. Und das stinkt der AfD-Fraktion um Chef Alexander Wolf gewaltig. Weil sie sich als Opfer sehen, machte die Fraktion das Thema bereits in der Bürgerschaft publik – ohne Erfolg. Die anderen Parteien zeigten sich unbeeindruckt von den Versuchen der Fraktion.



Auch in Wilhelmsburg kassierten die Politiker eine Absage. Für die Partei offenbar zu viel: Die Fraktion um Wolf stellte vor dem Verwaltungsgericht einen Eilantrag, da sie dort eine „politische Diskussionsveranstaltung“ durchführen will. Am Freitag wies das Verwaltungsgericht den Antrag der Partei zurück. Vorläufig darf die AfD nicht ins Bürgerhaus.

Hamburg: Verwaltungsgericht weist Eilantrag der AfD ab

Der Eilantrag der Fraktion gegen die Stadt Hamburg wurde abgewiesen, da es sich bei dem Bürgerhaus Wilhelmsburg, „welches im Eigentum und unter Verfügungsgewalt einer Stiftung steht, nicht um eine von der Freien und Hansestadt Hamburg als Trägerin der öffentlichen Gewalt zur Verfügung gestellte öffentliche Einrichtung“ handelt, lautet es im Beschluss des Gerichts. Heißt: Die Stadt Hamburg darf gar nicht darüber entscheiden, wer ins Bürgerhaus darf.

Weiter heißt es in der Begründung des Verwaltungsgerichtes: „Die Stadt verfügt nicht über ausreichende Mitwirkungs- oder Weisungsrechte gegenüber der Stiftung hinsichtlich der Entscheidung, wer Zugang zu dem Bürgerhaus enthält“. Die Fraktion kann vor dem Hamburger Oberverwaltungsgericht Beschwerde gegen die Entscheidung einlegen.