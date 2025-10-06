Parkplatz-Zoff: CDU sorgt sich um Einzelhandel im Hamburger Norden

Der Umbau vor dem Geschäftszentrum Moorhof sorgt für Ärger: An der Harksheider Straße in Poppenbüttel wurden kürzlich vier Parkbuchten für Elektrofahrzeuge samt zwei Ladesäulen eingerichtet – auf Kosten von sechs bisherigen Kurzzeitparkplätzen direkt vor den Läden.

Die CDU-Fraktion im Alstertal ist damit ganz und gar nicht einverstanden. „Gerade für den lokalen Einzelhandel sind Kurzzeitparkplätze in direkter Nähe von großer Bedeutung“, sagte Wolfgang Kühl, regionalpolitischer Sprecher der CDU. Bereits zuvor hatte die Partei die Errichtung von Pollern auf der Straße Moorhof kritisiert, die ihrer Ansicht nach die Erreichbarkeit des Zentrums stark einschränkten.

Antrag der CDU fand keine Mehrheit

Ein Antrag der CDU, die Genehmigung für die neuen Ladesäulen zunächst auszusetzen, fand in der Sitzung des Regionalausschusses Alstertal am 26. März 2025 jedoch keine Mehrheit.

Kühl betont: „Natürlich ist der Ausbau der Ladeinfrastruktur für E-Mobilität wichtig. Doch gerade im Umfeld von Einzelhandelsstandorten sollte sorgfältig geprüft werden, ob sich alternative Standorte – etwa am Rand solcher Lagen – nicht besser eignen, um die Erreichbarkeit für Kunden mit allen Fahrzeugen zu erhalten.“ (tst)