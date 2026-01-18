mopo plus logo
Die Terrasse des „Ribatejo“ in Ottensen muss abgebaut werden.

Die Terrasse des „Ribatejo“ in Ottensen soll Parkplätzen weichen. Foto: Florian Quandt

  • Ottensen

paidParkplatz statt Gastro: Amt greift durch – bekanntes Restaurant kämpft um Terrasse

„Wir brauchen euch!“ Mit verzweifelten Worten wendet sich Gastronomin Carlota Santos de Carvalho an ihre Gäste. Die selbst gebaute Terrasse ihres portugiesischen Lokals „Ribatejo“ in Ottensen soll Parkplätzen weichen. Mit einer Petition wehren sie und ihr Team sich. Die Begründung des Amtes zeigt: Hier geht es offenbar um weit mehr als nur diese paar Sitzplätze.


