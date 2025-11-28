Parkplatz-Mangel: Koalition im Bezirk Eimsbüttel hat eine Idee

Einen Parkplatz im Grindelviertel zu suchen, kann eine echte Qual sein. Dem wollen die Parteien der Eimsbütteler grün-roten Koalition jetzt mit einer Idee entgegentreten: So sollen die Parkplätze der Universität, die tagsüber von Professoren, Dozenten und Studenten genutzt werden, nachts bald den Anwohnern zur Verfügung stehen – besonders in drei Straßen.

„Im Grindelviertel gehört die Parkplatzsuche für viele Menschen zum Alltag – gerade abends, wenn viele nach Hause kommen. Gleichzeitig bietet das Quartier aber auch eine Chance, die den Parkdruck spürbar reduzieren kann: Die Universität Hamburg verfügt über mehrere Parkflächen, die außerhalb der Dienstzeiten überwiegend ungenutzt sind“, erklärt Antragsteller Gabor Gottlieb von der SPD-Fraktion den Antrag an die Bezirksversammlung.

Plan: Uni-Parkplatz nachts Anwohnern zur Verfügung stellen

Dieser sieht vor, die Parkplätze der Uni künftig nachts den Anwohnern zur Verfügung zu stellen. „Geeignet sind nach Ansicht der SPD-Fraktion insbesondere die Parkflächen an der Bundesstraße, am Papendamm sowie am Martin-Luther-King-Platz. Sie verfügen über klare Abgrenzungen“, heißt es in der Pressemitteilung – daher wären sie hervorragend für eine geregelte, zeitlich begrenzte Mitnutzung.

Der Antrag wird am Donnerstagabend in der Bezirksversammlung diskutiert. (prei)