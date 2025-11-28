mopo plus logo
Die Uni Hamburg (Archivbild).

Die Uni Hamburg (Archivbild). Foto: picture alliance/dpa/Bodo Marks

  • Rotherbaum

Parkplatz-Mangel: Koalition im Bezirk Eimsbüttel hat eine Idee

Einen Parkplatz im Grindelviertel zu suchen, kann eine echte Qual sein. Dem wollen die Parteien der Eimsbütteler grün-roten Koalition jetzt mit einer Idee entgegentreten: So sollen die Parkplätze der Universität, die tagsüber von Professoren, Dozenten und Studenten genutzt werden, nachts bald den Anwohnern zur Verfügung stehen – besonders in drei Straßen.

„Im Grindelviertel gehört die Parkplatzsuche für viele Menschen zum Alltag – gerade abends, wenn viele nach Hause kommen. Gleichzeitig bietet das Quartier aber auch eine Chance, die den Parkdruck spürbar reduzieren kann: Die Universität Hamburg verfügt über mehrere Parkflächen, die außerhalb der Dienstzeiten überwiegend ungenutzt sind“, erklärt Antragsteller Gabor Gottlieb von der SPD-Fraktion den Antrag an die Bezirksversammlung.

Plan: Uni-Parkplatz nachts Anwohnern zur Verfügung stellen

Dieser sieht vor, die Parkplätze der Uni künftig nachts den Anwohnern zur Verfügung zu stellen. „Geeignet sind nach Ansicht der SPD-Fraktion insbesondere die Parkflächen an der Bundesstraße, am Papendamm sowie am Martin-Luther-King-Platz. Sie verfügen über klare Abgrenzungen“, heißt es in der Pressemitteilung – daher wären sie hervorragend für eine geregelte, zeitlich begrenzte Mitnutzung.

Der Antrag wird am Donnerstagabend in der Bezirksversammlung diskutiert. (prei)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Kommentare öffnen arrow right in circle
 
