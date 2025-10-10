mopo plus logo
Neuer Jungfernstieg

Rad- und Autofahrer teilen sich jetzt die Straße Neuer Jungfernstieg. Foto: hfr

  • Neustadt

paidParkplätze weg und Tempo runter: XXL-Flaniermeile am Neuen Jungfernstieg fertig

Breite Gehwege mit hellem Pflaster und großzügige Blumenbeete – die Umbauarbeiten am Neuen Jungfernstieg auf der Westseite der Binnenalster sind seit Freitag offiziell abgeschlossen. Für Fußgänger, Auto- und Radfahrer hat sich einiges geändert: Während Fußgänger mehr Platz haben, wurden Radfahrer auf die Straße geschickt, wo auch die Autofahrer jetzt mehr Rücksicht nehmen müssen. In Sachen Parken und Tenpolimit gibt es ebenfalls Neuerungen. Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) und Mitte-Bezirkschef Ralf Neubauer (SPD) stellten die Maßnahmen gemeinsam bei einem Spaziergang vor und griffen auch selbst zur Schaufel.


