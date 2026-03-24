Parkplätze weg, Bäume hin: St. Georg soll einen neuen Gastro-Hotspot bekommen

Die Straße Spadenteich in St. Georg wird bisher vor allem von parkenden Autos geprägt. Das soll sich ändern: Die Stadt plant, den Bereich in einen Quartierstreffpunkt umzuwandeln, bei dem Parkplätze weichen und auch das Klima berücksichtigt wird.

Die Bezirksversammlung Hamburg-Mitte widmet sich dem Spadenteich. Auf dem Platz zwischen Steak-Restaurants und Ramen-Hotspots sollen in Zukunft keine Autos mehr stehen. Die Gastronomiebetriebe erhalten stattdessen bessere Möglichkeiten für Außengestaltung.

Laut Beschluss, der auf einem Antrag von SPD, Grünen und FDP basiert, soll der Spadenteich zu einem „attraktiven, klimaangepassten und multifunktionalen Stadtplatz“ umgestaltet werden und als lebendiger Treffpunkt im Quartier dienen.

Oliver Sträter, SPD-Fraktionsvorsitzender, erklärt, dass der Spadenteich derzeit vor allem als Verkehrsfläche und Kurzzeitparkplatz nahe des Bahnhofs genutzt werde. Der Platz schöpfe sein Potenzial nicht aus. „Für einen urbanen Stadtplatz zwischen Quartier und Innenstadt, zwischen St. Georgskirche und dem Hauptbahnhof sehen wir großes Potenzial.“

Pläne am Spadenteich – Ausbau der U5 wichtig für Gestaltung

Ein Planungswettbewerb soll über die künftige Gestaltung des Platzes entscheiden. Geplant ist auch, den Ausbau der U5 in der Langen Reihe zu berücksichtigen. Zudem sollen Bürger:innen und Anlieger:innen frühzeitig in die Planung einbezogen werden.

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Die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Julia Brinkmann, sagt zu den Plänen: „Gerade für Familien, ältere Menschen und alle, die im dicht bebauten Stadtteil leben, brauchen wir mehr attraktive, sichere und grüne Aufenthaltsräume, auch im Sinne einer lebendigen Nachbarschaft.“