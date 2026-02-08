mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Reetwerder Bergedorf

Eingang zum Reetwerder in Bergedorf: Die Straße ist schon heute verkehrsberuhigt. Foto: Sandra Schäfer

  • Bergedorf

paidParkplätze radikal reduziert: Stadtteil verbannt Verkehr für Außengastro und Grün

kommentar icon
arrow down

Mutiger Schritt in der Bezirkspolitik: In der Bergedorfer City werden in einer schönen alten Straße mit Gründerzeithäusern die Autos verbannt, um Raum für Außengastronomie und mehr Grün zu schaffen. 22 von 29 Parkplätzen sollen weichen, der Rest ist für Kurzparker. Die CDU hat sich bis zuletzt dagegen gestemmt und wurde überstimmt. Aber segnet die übergeordnete Verkehrsbehörde das ab? Schließlich widerspricht es dem Parkraum-Moratorium, das besagt, dass keine Parkplätze mehr verschwinden, bis es einen Masterplan Parken für die Stadt gibt.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test