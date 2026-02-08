Mutiger Schritt in der Bezirkspolitik: In der Bergedorfer City werden in einer schönen alten Straße mit Gründerzeithäusern die Autos verbannt, um Raum für Außengastronomie und mehr Grün zu schaffen. 22 von 29 Parkplätzen sollen weichen, der Rest ist für Kurzparker. Die CDU hat sich bis zuletzt dagegen gestemmt und wurde überstimmt. Aber segnet die übergeordnete Verkehrsbehörde das ab? Schließlich widerspricht es dem Parkraum-Moratorium, das besagt, dass keine Parkplätze mehr verschwinden, bis es einen Masterplan Parken für die Stadt gibt.





