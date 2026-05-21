Seit Jahren wird an der Elbchaussee, einer der wichtigsten Verkehrsadern im Hamburger Westen, bereits gegraben, gebaggert und gewerkelt – aktuell zwischen Rathaus Altona und dem Hohenzollernring. Doch es folgen noch zwei weitere Bauabschnitte. In einem davon könnten voraussichtlich viele Parkplätze wegfallen, das sorgt bei Anwohnern für Empörung. Die CDU spricht von einem „Desaster mit Ansage”.





