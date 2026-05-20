Hamburg macht Parken teurer – und schafft die Parkscheine ab

Hamburg erhöht die Parkgebühren nach vier Jahren erstmals, „maßvoll und gezielt“, wie der Senat sich lobt. Sowohl kurzzeitiges Parken, als auch Wochentickets und Bewohnerparkausweise werden für fast alle Hamburger teurer. Nur E-Autos werden geschont – und Parkscheine aus Papier sollen verschwinden.

Zusammenfassung:

Hamburg erhöht nach vier Jahren erstmals die Parkgebühren: Kurzzeitparken kostet zukünftig 4 Euro/h.

Preise für Tagestickets steigen auf 10-12 Euro, Wochentickets auf 26-33 Euro.

E-Autos parken gratis, Bewohnerparkausweise werden teurer.

Künftig kostet das Kurzzeitparken in der Hamburger Innenstadt 4 Euro pro Stunde statt bisher 3,50 Euro. Auch weiter außerhalb steigen die Preise um jeweils 50 Cent: in Zone 2 von 3 auf 3,50 Euro, in Zone 3 von 2,50 auf 3 Euro und in Zone 4 von 1,50 auf 2 Euro. Tages- und Wochentickets werden ebenfalls teurer. Tagestickets kosten künftig je nach Zone 10 beziehungsweise 12 Euro, Wochentickets 26 beziehungsweise 33 Euro.

Der Bund der Steuerzahler ist empört: „Die Belastungsgrenze vieler Bürger ist längst erreicht. Umso problematischer ist es, wenn der Staat bei steigenden Kosten fast reflexartig neue Belastungen beschließt“, heißt es in einer Mitteilung. Auch, dass Firmenwagen mit E-Motor billiger wegkommen als Verbrenner, stößt dem Lobbyverband auf: „Der Senat nutzt Parkgebühren gezielt zur politischen Steuerung“, so der Vorwurf.

Private E-Autos parken gratis

Gewerbliche Elektrofahrzeuge zahlen für das Parken in Bewohnerparkzonen zukünftig 70 Euro im Jahr gegenüber 250 Euro für Verbrenner. Private E-Autos bleiben weiterhin von Parkgebühren komplett verschont (dürfen aber natürlich auch nur die maximale Zeit in den jeweiligen Zonen parken). Der Vorwurf des Steuerzahlerbundes ficht den Senat nicht an: „Wer elektrisch fährt, wird in Hamburg gezielt gefördert — privat wie gewerblich“, heißt es in der Bekanntmachung.

Parken wird teurer – auch für Anwohner

Bewohnerparkausweise werden ebenfalls teurer: Wer den Antrag digital stellt, zahlt künftig 70 Euro für ein Jahr parken im Quartier – freilich ohne Garantie auf einen Stellplatz – statt bisher 65 Euro. Vor Ort steigt die Gebühr von 70 auf 90 Euro. Besucherparkausweise kosten künftig 4 Euro in den Zonen 1 und 2 sowie 3 Euro in den Zonen 3 und 4.

Die Umstellung erfolgt schrittweise in den kommenden Wochen. Maßgeblich bleiben die Angaben am Parkautomaten, in den Park-Apps, den Onlinediensten und auf der Internetseite des Landesbetriebs Verkehr.

Ausgedruckte Parkscheine und Ausweise sollen entfallen

Nach Angaben der Stadt bleibt Hamburg damit im Vergleich großer deutscher Städte im Mittelfeld. In der Innenstadt liegt die Gebühr mit 4 Euro pro Stunde auf dem Niveau von Berlin, Köln und Frankfurt, aber unter Stuttgart und Düsseldorf. Die Erhöhung orientiert sich laut Senat an der Inflationsentwicklung. Außerdem entstehen Kosten für die Digitalisierung des Parkens und der Beantragung von Ausweisen.

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Künftig soll es reichen, am Automaten das Kennzeichen einzugeben. Ausgedruckte Parkscheine sowie gedruckte Bewohner- und Besucherparkausweise sollen dann nach und nach entfallen. „Das wird Zeit sparen, Bürokratie reduzieren und die Nachvollziehbarkeit erleichtern“, sagt die Verkehrsbehörde. Die praktische Umsetzung will die Stadt in den kommenden Monaten erläutern. (mp)