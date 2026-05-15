Park-Schock im Westfield: Drei Stunden kosten plötzlich 1647 Euro!

Nach einem Kinoabend im Westfield wollte eine Frau nur schnell aus dem Parkhaus fahren – doch am Parkautomaten wartete der Schock.

Ein Kurzvideo auf TikTok zeigt einen Parkautomaten, auf dessen Display plötzlich eine unfassbare Summe erscheint: 1647 Euro Parkgebühren. Eine Nutzerin schreibt dazu unter ihrem Clip: „Angeblich 42 Tage im Westfield geparkt?? Stellt euch vor, irgendwer zahlt diese 1647 € einfach??“

Dabei war die Frau nach eigenen Angaben nur rund drei Stunden im Kino. Offenbar handelte es sich um einen technischen Fehler im System.

Das könnte Sie auch interessieren: Mord an Ehemann: Kinderbuch-Autorin muss lebenslang ins Gefängnis

Das Video zeigt auch, wie die Fahrerin an der Schranke mit dem Kundenservice telefoniert. Kurz darauf öffnet sich die Ausfahrt. Ein Mitarbeiter wünscht ihr noch ein „schönes Wochenende“, dann fährt sie aus dem Parkhaus. Ein Park-Schock mit Happy End. (mp)