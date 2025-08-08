mopo plus logo
Die Park and Ride Anlage in Bahrenfeld ermöglicht ein schnelles Umsteigen zur S-Bahn-Linie S1. Foto: Florian Quandt

paidPark and Ride: Wo Pendler sich die Plätze streitig machen – und wo noch viel frei ist

Auto abstellen und rein in die Bahn: Über die ganze Stadt verteilt gibt es in Hamburg insgesamt 34 Park + Ride Anlagen in direkter Nachbarschaft zu U- oder S-Bahnhöfen. Neue Zahlen, die der MOPO vorliegen, zeigen: Viele Stellplätze bleiben leer – andere sind bis zum letzten Platz besetzt. Die CDU wirft dem Senat vor, das Potenzial der Anlagen zu ignorieren.







