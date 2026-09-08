Ikea streicht den Plant-Hotdog – und das sorgt für Aufregung. Eine Alternative ist geblieben – doch unter den Fans regt sich seit Wochen Widerstand.

Erst durch die Möbelhalle, dann noch ein Hotdog zum Abschluss: Für viele gehört der Besuch im Ikea-Bistro zum Einkauf einfach dazu. (Archivbild) IMAGO / Hanno Bode

Der Plant-Hotdog von Ikea ist Geschichte. Der fleischlose Klassiker ist seit diesem Sommer nicht mehr im Sortiment. Warum eigentlich?

Auch online ist der Plant-Hotdog bereits aus dem Sortiment des sogenannten Schwedenbistros verschwunden. Komplett auf einen Hotdog müssen Vegetarier aber auch in Zukunft nicht verzichten: Der Veggie-Hotdog bleibt im Angebot. Statt aus Reisprotein als Fleischersatz besteht er aus Grünkohl, Linsen, Quinoa, Zwiebeln und Karotten.

Das „Abendblatt“ berichtete zuerst. Warum Ikea den beliebten Hotdog streicht, bleibt offen. Gegenüber der Zeitung erklärte Ikea nur, dass das Sortiment laufend weiterentwickelt werde – nach den Geschmackspräferenzen und dem Feedback der Kunden.

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Petition fordert Rückkehr des Plant-Hotdogs

Doch unter den Plant-Hotdog-Fans regt sich seit Wochen schon Widerstand: Anfang Juli wurde sogar eine Petition ins Leben gerufen. Der Initiator fordert die Rückkehr des Plant-Hotdogs. Bislang haben allerdings erst rund 280 Menschen (Stand: 3. September) unterschrieben. „Über Jahre hinweg war der Hotdog bei Ikea der krönende Abschluss eines jeden Besuchs – ein Kult-Snack, der Menschen verbindet“, so begründet der Initiator seinen Frust.

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Er scheint dagegen kein großer Fan des Veggie-Hotdogs zu sein. Dieser stelle „mit seiner stückigen Textur aus Linsen und Grünkohl für viele keine echte Alternative zum klassischen ‚Wiener Würstchen‘-Erlebnis“ dar.

Geteilte Meinungen zum Plant-Hotdog in den sozialen Medien

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Auch in der veganen Community auf Instagram ist der Frust groß: „WAS? Omg, das mit den Plantdogs darf einfach nicht wahr sein! (bisschen zu lange überlegt, ob heute der erste April ist). OH NEIIIIIN“, schreibt eine Nutzerin.

Eine andere schreibt: „Mein Herz ist gebrochen“, wieder ein anderer: „Der Hotdog hat einfach wie ein nicht veganer Hotdog geschmeckt... wow“. Sogar Fleischesser bedauern den Verlust: „Hab den Plantdog sogar als Fleischesser immer bevorzugt – richtig schade, dass er raus ist aus dem Sortiment“.

Doch nicht alle teilen den Unmut. Eine Person kommentiert: „die Gemüse-Hotdogs sind eh viel besser“. Auch eine andere Nutzerin teilt diese Meinung: „Die Gummiwurst war ja aber auch wirklich nicht gut. Die aus Gemüse schmeckt um Welten besser!“ Wie so oft bei diesem Thema: Die Geschmäcker bleiben geteilt. (mp)