Wegen nachgewiesenen Salmonellen ruft Rossmann seinen Kindersnack zurück, der auch in Hamburg verkauft wurde.

Eine Rossmann-Filiale. Der Hersteller ruft seinen Kindersnack zurück. (Symbolbild) picture alliance / CHROMORANGE | Elke Münzel

Der Hersteller Rossmann ruft seinen Kindersnack „Genuss Plus Kids Fruchtchips Apfel” zurück, der auch in Hamburg verkauft wurde. Betroffen ist die Ware mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 24.02.2027. Nach Angaben des Unternehmens besteht eine Gefahr durch eine Salmonellen-Infektion. Kund:innen sollen das Produkt nicht essen.

Der Verzehr kann zu Durchfall, Bauchschmerzen sowie Fieber führen. Die Symptome treten dabei innerhalb weniger Tage auf. Besonders für Kleinkinder, Senior:innen und Menschen mit geschwächtem Immunsystem kann eine Infektion gefährlich werden.

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Laut Hersteller kann der Artikel gegen Erstattung des Kaufpreises zurückgegeben werden. (tfs)