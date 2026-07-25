Wer bei Lidl eine tiefgefrorene Bio-Beerenmischung der Marke Freshona gekauft hat, sollte bei bestimmten Chargen aufpassen. Es gibt ein Gesundheitsrisiko.

Der Hersteller Jütro Tiefkühlkost weitet den Rückruf seiner „Bio Beerenmischung erntefrisch tiefgefroren“ der Marke Freshona wegen einer möglichen Verunreinigung mit Noroviren aus. Das Produkt wurde deutschlandweit bei Lidl verkauft, wie die Supermarktkette mitteilte.

Betroffen sind demnach zahlreiche Chargen:

Mindesthaltbarkeitsdatum 17.04.2028: L180426H3, L180426L3

Mindesthaltbarkeitsdatum 18.04.2028: L190426L3, L190426N3

Mindesthaltbarkeitsdatum 22.02.2028: L220226P3, L220226G3, L220226Z3, L220226D3, L230226D3

Mindesthaltbarkeitsdatum 23.02.2028: L230226D3

Mindesthaltbarkeitsdatum 02.03.2028: L030326Z3, L030326H3, L030326W3

Mindesthaltbarkeitsdatum 14.04.2028: L150426P3

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Kunden sollen das Produkt wegen der möglichen Gesundheitsgefahr nicht konsumieren. Alle Lidl-Filialen nehmen die betroffenen Chargen zurück und erstatten den Kaufpreis auch ohne Kassenbon.

Rückruf gilt nun deutschlandweit

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Noroviren verursachen akut beginnende Brechdurchfälle, die zu einem erheblichen Flüssigkeitsverlust führen können. Bei Säuglingen, Kleinkindern, Schwangeren sowie alten und kranken Menschen können die Erkrankungen auch schwer verlaufen.

Der Hersteller hatte vor einer Woche über die mögliche Kontamination der Chargen L180426H3, L180426L3, L190426L3 und L190426N3 informiert. Damals galt die Warnung für 13 Bundesländer, nun deutschlandweit. (dpa/mp)