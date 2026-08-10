Luisa Neubauer wird häufig von Menschen, die über ein eigenes Kind nachdenken, nach ihrer Einstellung gefragt. Die Klimaschutzaktivistin hat dazu eine klare Meinung – trotz aller Krisen.

Sollte ich mich trotz der Krisen in der Welt für ein Kind entscheiden? Diese Frage beschäftigt viele junge Menschen, und Klimaschutzaktivistin Luisa Neubauer wird dazu häufig nach ihrer Meinung befragt, wie die 30-Jährige im Podcast „Hotel Matze” erzählte.

„Dass diese Frage so prominent und auch berechtigterweise im Raum steht, finde ich todtraurig”, sagte Neubauer. Sie würde auf die Frage erst mal sagen, dass „schon so jetzt ein Kind zu bekommen, so eine Art Liebesbeweis für diese Welt” sei.

Luisa Neubauer äußert sich im Podcast „Hotel Matze“ zum Kinderkriegen

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Neubauer erläuterte, was es für sie heißt, in dieser Zeit ein Kind zu bekommen. Dies bedeute zu sagen: „ja, ich bin in dieser Welt, und das ist unsere einzige Welt, und ich geb' nicht auf an dieser Welt. Und ich liebe diese Welt so sehr, dass ich sage, ja, wir brauchen noch Leute, die am Start sind”.

Es betrübe sie, dass Elternschaft so politisch geworden sei, sagte die Aktivistin. Es sei eine schöne Vorstellung, dass wir auf eine Welt hin leben, in der es irgendwann nicht mehr politisch sei, Eltern zu werden, sondern in der man einfach ein Kind bekommen könne. Die Hamburgerin wurde als das deutsche Gesicht der Fridays-for-Future-Bewegung bekannt. (dpa/mp)