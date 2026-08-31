Auch in Hamburg verkauft: Heidelbeeren von Edeka oder Marktkauf können zu schweren Durchfallerkrankungen führen.

Tiefkühlerdbeeren von Edeka und Marktkauf könnten mit Salmonellen belastet sein. picture alliance / imageBROKER | Alina Kandybka

Der Hersteller Jütro Tiefkühlkost ruft mehrere Chargen gefrorener Wildheidelbeeren wegen einer möglichen Verunreinigung mit Salmonellen zurück. Das Produkt Edeka Bio Wildheidelbeeren tiefgefroren in einer 300-Gramm-Packung sei bundesweit bei Edeka und Marktkauf verkauft worden, teilte das Unternehmen mit Sitz in Jessen im Osten von Sachsen-Anhalt mit.

Betroffen sind den Angaben nach diese Chargen:

L140626V3, Mindesthaltbarkeitsdatum 13.06.2028

L150626V3/L150626N3, Mindesthaltbarkeitsdatum 14.06.2028

L240626 14/L240626D4/L240626 E4, Mindesthaltbarkeitsdatum 23.06.2028

L250626 E4/ L250626 14, Mindesthaltbarkeitsdatum 24.06.2028

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Von dem Verzehr des betroffenen Produktes werde dringend abgeraten. Weitere Mindesthaltbarkeitsdaten sind den Angaben nach nicht betroffen. In den Supermärkten würden die betroffenen Chargen zurückgenommen, der Kaufpreis werde auch ohne Kassenbon erstattet.

Salmonellen führen zu Durchfall, Erbrechen oder Fieber

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Der Verzehr von mit Salmonellen belasteten Lebensmitteln kann etwa zu Durchfall, Bauchschmerzen, Erbrechen sowie leichtem Fieber führen. Säuglinge, Kleinkinder sowie ältere oder Menschen mit geschwächtem Abwehrsystem könnten jedoch auch schwerere Krankheitsverläufe entwickeln. (dpa/mp)