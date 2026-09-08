Elena Bali ist erst zehn Monate alt, und hat schon eine lange Krankengeschichte hinter sich. Jetzt sucht ihre Hamburger Mutter Hilfe auf der ganzen Welt.

Elena Bali war mit ihren zehn Monaten schon bei vielen Ärzten. Doch was dem Baby fehlt, weiß bislang niemand genau. privat

Es ist kurz vor Mitternacht, als Laura Bali ans Telefon geht. Die 26-Jährige sitzt in Australien in einem Krankenhauszimmer, wenige Meter von ihr entfernt ihre kleine Tochter Elena. Das Baby ist erst zehn Monate alt und liegt im künstlichen Koma. Dutzende medizinische Experten haben Laura Bali und ihr Ehemann Ankit (31) in den vergangenen Monaten konsultiert. Doch bisher kann keiner helfen. Der Fall der kleinen Elena gibt Rätsel auf.

Es hat mit den Augen angefangen, erzählt Laura Bali. „Von einem Tag auf den anderen ist sie mit geschlossenen Augen aufgewacht“. Ein paar Tage später gehen die Augen wieder auf, allerdings nur einen kleinen Spalt, und der Blick geht nach außen.

Zu diesem Zeitpunkt ist Elena gerade sechs Wochen alt. Die Eltern fahren ins Krankenhaus. Dort werden Ptosis und Nystagmus diagnostiziert – ein Herabhängen der Augenlider und unwillkürliches Augenzittern. „Sie hat bis heute keine Bewegung in den Augen. Auch die Pupillenreaktion hat sie verloren, also ihre Pupille reagiert nicht mehr auf Licht“, berichtet Bali.

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Fünf Monate lang blieben die Augenbewegungen und die Pupillenreaktion aus. Zwei davon verbrachte Bali mit ihrer Tochter im Krankenhaus, während Test nach Test gemacht wurde. „Am Anfang dachten die Ärzte, sie hätte vielleicht einen Schlaganfall gehabt oder einen Tumor.“ Auch Gentests von Elena und ihren beiden Eltern wurden gemacht, um Gendeffekte auszuschließen. Doch jeder Test kam ohne Befund zurück. „Nur bei einem MRT wurde ein winziger weißer Fleck auf dem dritten Hirnnerv gefunden. Doch da waren die verschiedenen Experten uneins, ob das etwas zu bedeuten hat oder nicht.“

Der Fall von Elena gibt Rätsel auf – erst die Augen, jetzt der Kiefer

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Die Eltern werden mit dem Kind wieder nach Hause geschickt. Elena kann inzwischen wieder die Augen öffnen – allerdings bislang nicht beide gleichzeitig. Die Hoffnung auf langfristige Besserung währte nicht lang. „Vor drei Wochen hat Elena angefangen, ihren Kiefer ganz doll aufeinanderzudrücken“, sagt Laura Bali, während sie ihre schlafende Tochter betrachtet.

Das Baby habe seinen ganzen Körper angespannt, doch am schlimmsten sei es mit dem Kiefer gewesen. „Erst hat sie ihre Lippe gebissen, dann die Zunge und ihre Wangen. Diese Episoden sind immer stärker und häufiger passiert.“ Mehrfach wacht Bali in dieser Zeit nachts auf, weil ihre Tochter weint. Sie vermutet, dass Elena Schmerzen hat. „Normalerweise ist sie so ein zufriedenes Baby“, sagt Bali.

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Elena Bali liegt in Hobart (Australien) im Krankenhaus im künstlichen Koma. privat

„Elena liebt es, draußen zu sein“, erzählt sie weiter. Früher sei sie mit ihrer Tochter viel in der Natur unterwegs gewesen. Im Krankenhaus habe Elena sofort gelächelt, als ihre Mutter die Jalousien hochgezogen und den Blick auf blauen Himmel und Sonne freigegeben hat.

Laura Bali ist gebürtige Hamburgerin. Sie ist in Volksdorf zur Schule gegangen, hat dort ihr Abitur gemacht. 2019 ging sie für Work und Travel nach Australien. Während der Coronapandemie kam sie zurück nach Hamburg. Mit der Auflösung der Restriktionen beschloss sie dann, einen großen Schritt zu machen, zog nach Australien, verliebte sich, heiratete, wurde schwanger. Die Schwangerschaft und die Geburt verliefen ohne Komplikationen.

Laura Bali: „Frustrierend, die Grenzen der Medizin zu erreichen“

Inzwischen ist Elena zehn Monate alt und liegt im künstlichen Koma. Bei einer ihrer Episoden hat Elena sich einen Teil ihrer Zunge abgebissen. Damit die Wunden in Ruhe verheilen können, wurde sie in den künstlichen Schlaf versetzt. Ein Beißstück verhindert, dass sie sich weitere Verletzungen zufügen kann. „Es ist natürlich keine Langzeitlösung. Unser größtes Problem ist, dass die Ärzte am Ende sind. Es ist sehr frustrierend, die Grenzen der Medizin zu erreichen“, sagt Bali.

Laura Bali mit ihrer Tochter. Elena kann derzeit nur ein Auge öffnen. privat

Auf einem aktuelleren MRT sind weitere weiße Flecken auf dem Hirnnerv aufgefallen. Außerdem soll Elenas Mittelhirn geschrumpft sein. Warum, ist unklar. Laura Bali hat einen Instagram-Account erstellt und Elenas Geschichte geteilt, sucht nach Lösungen aus der ganzen Welt. Auch eine GoFundMe-Seite haben die Eltern eingerichtet, die bereits über 27.000 australische Dollar gesammelt hat. Aktuell können beide nicht arbeiten. Sie führen ein Weingeschäft mit anschließender Bar, die Familie von Ankit hilft aus, erzählt Laura Bali.

Ihre letzte Hoffnung ist Hilfe aus dem Ausland. „Ich war lange zwiegespalten, ob ich ihre Geschichte teilen möchte. Aber in diesem Falle überwiegt die Hoffnung, dass wir dadurch jemanden finden, der helfen kann.“