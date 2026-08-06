Es gibt immer mehr Drohnen an deutschen Flughäfen. Wie sicher ist der Hamburg Airport im Ernstfall?

Drohnen sorgen an europäischen Flughäfen immer häufiger für Chaos – zuletzt wurde am Leipziger Flughafen eine mit Sprengstoff beladene Drohne gefunden. In Deutschland steigen die Zahlen rasant. Hamburg blieb in diesem Jahr bislang von größeren Bedrohungslagen verschont.

In diesem Jahr wurden bisher in Deutschland 166 Behinderungen durch Drohnen gemeldet – das sind deutlich mehr als in den Jahren zuvor. 2025 waren es im selben Zeitraum 101, 2024 sogar nur 75 Fälle. Am Frankfurter Flughafen, Deutschlands größtem Drehkreuz, kam es in diesem Jahr schon zu 27 Zwischenfällen. Die Deutsche Flugsicherung merkt an, dass dieser Anstieg durch technologische Verbesserungen beeinflusst sein könnte. Seit 2025 tragen Einheiten der Bundespolizei Detektionssysteme.

Ein Sprengroboter ist in der Nähe eines ukrainischen Flugzeugs auf dem Flughafen Leipzig/Halle im Einsatz. Spezialisten der Bundespolizei haben die Drohne mit einer Sprengvorrichtung entschärft. picture alliance/dpa | Hendrik Schmidt

Und in der Nacht zum Dienstag entdecken Mitarbeitende am Flughafen Leipzig/Halle eine wohl mit Sprengstoff präparierte Drohne. Sie habe sich in unmittelbarer Nähe von vier Transportflugzeugen der ukrainischen Staatsairline „Antonov Airlines“ befunden. Laut Ermittlungen entging der Flughafen nur knapp einer Katastrophe. Der Zünder im angehängten Paket sei abgerissen und habe so eine Explosion verhindert.

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Drohnen-Alarm an Flughäfen: In Hamburg blieb es eher ruhig

Die Deutsche Flugsicherung hat in diesem Jahr bereits zehn gemeldete Behinderungen durch Drohnen in der Nähe des Hamburger Flughafens erfasst. Damit befände sich der Flughafen deutschlandweit im Mittelfeld. Nicht immer bedeute eine Drohnensichtung, dass der Flugverkehr eingestellt werden müsste.

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Was genau in einem Ernstfall passiert, bleibt geheim. „Die Abwehr von Drohnen ist ein komplexer und dynamischer Prozess, der hohe Anforderungen an die erforderliche Technik und die eingesetzten Kräfte stellt. Zu den konkreten Einsatzmitteln, Taktiken und Einsatzabläufen können zum Schutz der Wirksamkeit der Einsatzmaßnahmen keine Angaben gemacht werden“, teilte die Bundespolizei, die am Hamburger Airport für die Luftsicherheit zuständig ist, der MOPO mit.

Klar ist: Sobald eine Drohne im gesperrten Luftraum erkannt wird, läuft eine festgelegte Alarmkette. „Werden Drohnen innerhalb der Flugverbotszonen gesichtet, erfolgt durch Flugsicherung, Airline oder Flughäfen auf festgelegtem Verfahrensweg eine Meldung an die zuständigen Polizeibehörden. Ausschließlich der Polizei ist es gestattet, die aktive Drohnenabwehr vorzunehmen und Verantwortliche für den Verstoß zur Rechenschaft zu ziehen“, sagt ein Flughafensprecher zur MOPO.

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Drohnen-Abschuss nur im Extremfall

Dass eine Drohne dann tatsächlich abgeschossen wird, ist sehr unwahrscheinlich. „Ein Abschuss ist rechtlich als letztes Mittel zulässig und muss verhältnismäßig sein, wenn also eine konkrete Gefahr für Menschen oder kritische Infrastruktur vorliegt und mildere Mittel nicht greifen“, erklärt Verena Jackson, Drohnenabwehr-Expertin der Universität der Bundeswehr.

Mit einem Drohnen-Jammer kann die Polizei die Funk- und GPS-Verbindung zwischen einer Drohne und ihrem Piloten stören. picture alliance / CHROMORANGE | Michael Bihlmayer

Der Flughafenverband ADV (Arbeitsgemeinschaft deutscher Verkehrsflughäfen) hat die Politik deshalb schon vor einem Jahr zu entschlossenem Handeln im Kampf gegen die Bedrohung durch Drohnen aufgefordert. „Eine gesetzlich gesicherte, staatliche Finanzierung von Systemen zur Drohnendetektion und Abwehr ist zwingend notwendig“, erklärte ADV-Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel.

Die Bundesregierung hat reagiert und seit dem Herbst 2025 die Drohnenabwehr an Flughäfen deutlich ausgebaut. Neben einer staatlichen Finanzierung von 30 Millionen Euro, gibt es nun eine bundesweite Abwehreinheit der Bundespolizei. Eine dauerhafte Finanzierung gibt es bisher nicht. Jackson sieht in den Änderungen einen „Schritt in die richtige Richtung“.

Eine konkrete Einschätzung, wie gut der Hamburger Flughafen gegen einen gezielten Drohnenangriff geschützt ist, geben die Behörden letzten Endes nicht ab. Aus Sicherheitsgründen bleiben technische Details der Abwehr geheim. Klar ist jedoch: Eine hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Entscheidend ist, wie schnell eine Drohne erkannt und wie schnell reagiert werden kann. (mp/dpa)