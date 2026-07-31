Panorama
Bei diesem Fisch-Produkt droht Blutvergiftung!
Rückruf auch in Hamburg: Wegen möglicher Belastung mit gefährlichen Listerien ruft der Hersteller
einen Tintenfischsalat zurück.
Bei einem Tintenfischsalat der Marke „Gourmaître“ wurden möglicherweise gesundheitsgefährdende Listerien-Bakterien festgestellt. Die Herstellerfirma Hamburger Feinfrost ruft nun den „Chuka Ika Tintenfischsalat” in der Ein-Kilogramm-Packung zurück, der auch in Hamburg verkauft wurde. Betroffen ist die Ware mit dem Haltbarkeitsdatum 18.9.2026. Kund:innen sollen das Produkt nicht verzehren.
Eine Erkrankung durch die Bakterien kann innerhalb von bis zu 14 Tagen zu Durchfall und Fieber führen. Insbesondere bei Schwangeren, Senior:innen und Menschen mit geschwächtem Immunsystem können sich schwere Verläufe wie Blutvergiftungen und Hirnhautentzündungen entwickeln.
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Personen, die dieses Lebensmittel gegessen haben, werden dringend gebeten, einen Arzt aufzusuchen. Laut dem Hersteller wird der Kaufpreis auch ohne Kassenbon in den Märkten zurückerstattet. (tfs)
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