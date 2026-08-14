Mittelmeer-Urlauber können sich freuen: SunExpress Airlines bietet ab 2027 mehr Direktflüge aus Norddeutschland in die Türkei.

Wer von Hannover oder Hamburg in die Türkei fliegen möchte, erreicht bald die türkische Ägäis noch leichter. SunExpress Airlines stockt ihr Angebot für die Urlaubssaison 2027 auf und bietet Reisenden zusätzliche Urlaubsoptionen fürs Mittelmeer.

Im Sommer 2027 gibt es erstmals Flieger von SunExpress Airlines, die direkt von Hannover nach Dalaman reisen. Ab dem 1. Mai 2027 gibt es jeden Samstag Direktflüge für diese Strecke – ab dem 24. Mai auch jeden Montag.

Auch der Standort Hamburg stockt auf: Es gibt nicht mehr nur eine, sondern zwei wöchentliche Direktverbindungen. Ab dem 24. Mai 2027 hebt nicht nur freitags, sondern ab dann auch montags eine Maschine nach Dalaman ab.

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Neben Hannover und Hamburg können Reisende im Sommer 2027 auch ab Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Leipzig/Halle, Köln/Bonn, München, Stuttgart und Wien mit SunExpress nach Dalaman fliegen.

Die Region Dalaman ist für viele ein beliebtes Reiseziel. Neben weitläufigen Stränden und Pinienwäldern gibt es in der Umgebung sprudelnde Heilquellen und Thermalbäder. Weitere Highlights für Touristinnen und Touristen sind der Lykische Fernwanderweg oder die 2000 Jahre alten Königsgräber der antiken Stadt Kaunos.

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Neben der Dalaman-Verbindung bietet SunExpress Airlines ab Hamburg Direktflüge nach Ankara, Antalya, Çukurova und Izmir. Ab Hannover geht es im Sommer 2027 zu insgesamt zwölf Direktzielen an die Türkische Riviera und nach Anatolien. (pli)