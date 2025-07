Das erste Konzert ging gleich fürchterlich in die Hose, ziemlich genau 50 Jahre ist das her. Die lauschige Bühne im Stadtpark ist das grüne Wohnzimmer für alle Hamburger, die Live-Musik lieben. Konzertveranstalter Karsten Jahnke hat das „Stadtpark Open Air“ im Sommer 1975 ins Leben gerufen. Gemeinsam mit seinem Enkel Ben Mitha, an den er mittlerweile die Geschäfte übergeben hat, erinnert er sich hier an besondere Momente – an den holprigen Start, das kürzeste Konzert, den unkompliziertesten Star, die größte Regenschlacht.