Udo feiert den 80. fernab der Heimat: Besondere Liebeserklärung seiner „Komplizin“

Sie teilen nicht allzu oft gemeinsame Schnappschüsse mit der Öffentlichkeit – doch zu seinem 80. Geburtstag gratulierte Tine Acke ihrem Partner Udo Lindenberg mit einer besonderen Liebeserklärung. Das Paar feierte den 80. Geburtstag des Panikrockers fernab von Hamburg.

Zusammenfassung:

Tine Acke gratuliert Udo Lindenberg mit einer Liebeserklärung zum 80. Geburtstag.

Das Paar feiert fernab von Hamburg, in Schottland und Irland.

Udo Lindenberg verzichtet auf das Senatsfrühstück zu seinen Ehren und bleibt lieber unterwegs.

Sie lächelt in die Kamera, Udo Lindenberg steht mit großer Sonnenbrille und Cap daneben: Mit diesem Foto gratulierte Tine Acke ihrem Panikrocker am 17. Mai zum 80. Geburtstag. Die beiden stehen offenbar auf einer Fähre, im Hintergrund sind dunkle Wolken und Wasser zu sehen. Der Panikrocker schmiegt sich eng an seine „Komplizin“. Auf Instagram postete die Fotografin dazu außerdem ein rotes Herz und das Symbol für „Unendlichkeit“.

Udo Lindenberg feiert 80. Geburtstag: Liebeserklärung von Tine Acke

Das Paar ist gemeinsam auf Reisen, feierte auch Lindenbergs Geburtstag unterwegs und nicht in Hamburg. Ackes Postings zufolge verbrachten sie den Sonntag in Ullapool, einem Küstenort in den schottischen Highlands. Vorher teilte sie auch Bilder aus Irland.

Damit entgeht Lindenberg dem Geburtstagstrubel zu Hause: Auch das Senatsfrühstück, das für Hamburgs Ehrenbürger eigentlich zum runden Geburtstag ausgerichtet wird, ließ er sausen: „Das Senatsfrühstück passt nicht so ganz zum Tagesablauf von Udo Lindenberg“, so ein Senatssprecher. Lindenberg stehe erst spät auf, er mache die Nacht gerne zum Tag.

Tine Acke und Lindenberg sind seit Ende der 90er Jahre ein Paar – und damit seit fast 30 Jahren zusammen –, genauso groß ist übrigens auch ihr Altersunterschied. Die Fans kommentieren das Geburtstagsfoto mit allerlei Herzchen: „Wenn ihr da mal nicht vor dem Horizont seid …“ Und Lindenberg? Der antwortet Acke – ebenfalls mit einem Herz-Emoji und dem „Unendlichkeitssymbol“.

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So ganz entkommt der Panikrocker der offiziellen Feierei dann aber doch nicht. Später soll sein Geburtstag in Hamburg noch zelebriert werden: „Was gemacht wird, wird noch abgestimmt“, so der Sprecher des Senats. „Wir sind im Gespräch und suchen nach der richtigen Gelegenheit.“ (sir)