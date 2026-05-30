Paloma-Viertel auf dem Kiez: Hier rollen endlich die Bagger

Es ist ein ungewöhnlicher Anblick auf dem Kiez: Zwölf Jahre lang klaffte neben dem Spielbudenplatz auf St. Pauli eine verlassene Baulücke – jetzt sind auf dem Grundstück tatsächlich die ersten Bagger unterwegs. Dort, wo einmal die Esso-Hochhäuser standen, soll endlich das jahrelang versprochene Paloma-Viertel entstehen, welches erst vor Kurzem in „Kiezkante“ umgetauft wurde. Denn ein zentraler Teil der ursprünglichen Paloma-Pläne wurde ersatzlos gestrichen.

Ende April machten Bausenatorin Karen Pein (SPD), Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) und der Bezirkschef von Hamburg-Mitte, Ralf Neubauer (SPD), medienwirksam den ersten Spatenstich auf dem 6100 Quadratmeter großen Gelände direkt neben dem Spielbudenplatz. Inzwischen können dort tatsächlich die ersten Bautätigkeiten beobachtet werden.

Paloma-Viertel: Esso-Hochhäuser wurden vor zwölf Jahren abgerissen

Eigentlich sollte heute an der Stelle schon längst das Paloma-Viertel stehen, nachdem die Esso-Hochhäuser im Frühjahr 2014 abgerissen wurden. Im Dezember 2013 war der Komplex wegen akuter Einsturzgefahr überraschend geräumt worden. Die Bewohner mussten ihr teils langjähriges Zuhause von heute auf morgen verlassen und wurden in Ersatz-Wohnungen untergebracht.

Bis 2014 standen am Spielbudenplatz die Esso-Hochhäuser – dann wurden sie abgerissen. imago/Christian Ohde Bis 2014 standen am Spielbudenplatz die Esso-Hochhäuser – dann wurden sie abgerissen.

Die daraufhin entwickelten Paloma-Pläne aus dem Jahr 2015 klangen dann vielversprechend: 200 günstige Mietwohnungen, kleine Geschäfte und Werkstätten, ein Hotel inklusive eines öffentlich zugänglichen Dachs, eine Stadtteilkantine als sozialer Treffpunkt und eine Fläche für den Musikclub „Molotow“.

Das Besondere: In diese Entwürfe waren 2300 Ideen der Kiez-Bewohner eingeflossen, die von der Initiative „Planbude“ gesammelt worden waren. Das Ergebnis war der „St. Pauli Code”, der einen Spagat zwischen den Profitinteressen des ehemaligen Investors Bayerische Hausbau und der Stadtteilidentität schaffen sollte.

Das soll am Spielbudenplatz auf St. Pauli künftig entstehen

Doch dann nahm alles eine unerwartete Wendung. Im August 2023 bot die Bayerische Hausbau plötzlich das immer noch unbebaute Paloma-Grundstück zum Kauf an. Mehr als ein Jahr später konnte der Deal mit SAGA und Quantum dann besiegelt werden. Die Zahl der Wohnungen wurde von 200 auf 164 reduziert (alle öffentlich gefördert), dafür verdoppelte sich die Größe des Hotels fast von 180 auf 350 Zimmer. Das öffentliche Dach mit Kletterfassade, Gärten und Skateboard-Fläche fällt komplett weg, was vor allem bei der Initiative „Planbude“ für Wut und Enttäuschung sorgte. Das Kollektiv stieg daraufhin aus dem Projektbeirat aus.

Die Visualisierung zeigt die geplante Bebauung des ehemaligen Esso-Häuser-Areals und des Paloma-Viertels an der Reeperbahn. SKAI Siemer Kramer Architekten Ingenieure Die Visualisierung zeigt die geplante Bebauung des ehemaligen Esso-Häuser-Areals und des Paloma-Viertels an der Reeperbahn.

Im März wurde dann bekannt, dass das neue Quartier künftig Kiezkante und nicht mehr Paloma-Viertel heißen wird. „Weil es für uns nicht mehr passte“, begründete eine Quantum-Sprecherin den Schritt. Die geförderten Wohnungen sollen vorrangig an die ehemaligen Mieterinnen und Mieter der Esso-Häuser und Familien aus St. Pauli vergeben werden.