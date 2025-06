Sie sind handlich, farbenfroh, schmecken lecker und süß und lösen keinen Hustenreiz aus. Und doch enthalten die gerade unheimlich angesagten Vapes ebenso viel wie oder sogar noch mehr Nikotin als herkömmliche Zigaretten. An Hamburger Schulen sind immer häufiger 13- oder 14-jährige Teenager zu sehen, die an diesen teuflischen Dingern ziehen. Denn um eine E-Zigarette zu bekommen, müssen sie nicht mal mehr ihre älteren Freunde oder großen Geschwister los schicken – es reichen zwei Klicks auf unseriösen Online-Plattformen, ein Kiosk-Besitzer des Vertrauens, der beide Augen zudrückt oder eine Nachricht an einen Mitschüler mit Kisten voller Vapes im Schulranzen.