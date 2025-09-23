Wer in Hamburg eine Einbürgerung beantragt, bekommt die meistens auch: Allein in diesem Jahr hat die Stadt schon mehr als 7300 Anträge bewilligt – gerade mal 15 wurden abgelehnt. Die Einbürgerung ist eine wichtige Voraussetzung, um später einen deutschen Pass zu erhalten. Bekommt den jetzt einfach jeder? Die MOPO hat beim Amt für Migration nachgefragt und erfahren, was wirklich hinter der niedrigen Zahl der Ablehnungen steckt.





