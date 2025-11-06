Brennende Autos von Geschäftsleuten, Politikern oder Polizisten, Farbwürfe auf Häuser und Wohnungen – das war in Hamburg jahrelang fast Normalität. Doch nach G20 wurde es ruhig um die linksextreme Szene. Das ändert sich gerade offenbar: Mehrfach gab es zuletzt Aktionen gegen AfD-Politiker, diese Woche wurde sogar das Auto von Bernd Baumann, einem der wichtigsten Vertreter der Partei in Deutschland, angezündet. In ihrem von den Behörden als authentisch eingestuften Bekennerschreiben drohen die Täter mit weiteren Aktionen – „egal ob mit Hammer oder Brandsatz“. Der Verfassungsschutz zeigt sich überrascht von der militanten Wortwahl – und rechnet mit weiteren Anschlägen.















