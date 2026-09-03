Paddy ist tot – der Bedürftige, der immer vor dem „Blume2000“ in Altona stand. Ein Stadtteil trauert.

Viele haben eine Anekdote von Paddy zu erzählen: Von seinem freundlichen Lächeln, einem schönen Gespräch oder der Unterstützung, die er dem „Blume2000“ oft zuteil werden ließ. Nun ist er tot – und der ganze Stadtteil trauert.

„Er war immer so unglaublich höflich“ oder „Er war so ein lieber, herzlicher, genügsamer Mensch“ – so beschreiben Menschen den verstorbenen Paddy in einer Facebook-Gruppe des Stadtteils. Wer er war und warum er vor dem Bahnhof Altona bettelte, weiß offenbar niemand so recht. Eine Wohnung hatte er laut dem Beitrag, trotzdem saß er jeden Tag an seinem angestammten Platz.

Paddy ist tot: Der Bedürftige half oft bei „seinem“ Blumenladen

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Vergangene Woche fehlte Paddy plötzlich, stattdessen schmückte ein Strauß gelber Blumen die Stelle – vermutlich aus dem „Blume2000“, wo Paddy zum Feierabend oft beim Aufräumen half. Woran er starb, ist nicht bekannt. In der Facebook-Gruppe sind sich die Menschen einig: Ob sie ihm Geld geben konnten oder nicht – Paddy war zu jedem freundlich. „Das wird scheiße ruhig werden zum Feierabend. Immer freundlich, kleinen Schnack und wenn man mal kein Kleingeld geben konnte, gab es immer liebe Grüße zum Feierabend“, schreibt eine Nutzerin.

Der Blumenstrauß, die Kerze und die Karte mit der Aufschrift „Paddy, es tut mir leid, du bist immer in unseren Herzen“ sind inzwischen weggeräumt. Die Trauer aber bleibt.