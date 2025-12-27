mopo plus logo
Ingolf Köster steht in seiner Werkstatt in Ottensen.

Sein halbes Leben hat Ingolf Köster auf dem Gewerbehof Hagen in Ottensen verbracht. Foto: Florian Quandt

  • Ottensen

paidOttensens letzter Mofa-Schrauber: Ingo (75) muss seine Werkstatt räumen

Rund 15 Motorräder und Fahrräder mit fehlenden Reifen lassen nur einen schmalen Gang frei, um zu Ingolf Kösters (75) Werkstatt im Hinterhof in Ottensen zu gelangen. Saxophonmusik ertönt aus einer der oberen Wohnungen, Laub liegt auf dem Boden. „Ingo? Den habe ich gerade noch vor einer Stunde gesehen!“, sagt ein Nachbar. An der Tür von Ingolf Kösters Werkstatt hängt ein Sticker „Gewerbehof Hagen bleibt!“. Doch diese Hoffnung ist nun für Köster erloschen. Er muss ausziehen, obwohl er sein halbes Leben auf dem Hinterhof verbracht hat.


