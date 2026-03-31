Ostern in Hamburg: Diese Ausflüge lohnen sich für Familien

Wer an Ostern noch nichts vorhat, sollte jetzt schnell schauen. Rund um Hamburg gibt es an den Feiertagen jede Menge Programm für Familien, Kinder und Ausflügler – von Küken, Lämmern und Eseln über Oster-Rallyes und Bastelaktionen bis hin zu Osterfeuern und der klassischen Ostereiersuche.

Wer mit Kindern unterwegs ist und Tiere sehen will, dürfte in der Arche Warder glücklich werden. Der Tierpark hat nach eigenen Angaben von Karfreitag bis Ostermontag geöffnet und wirbt über Ostern mit Tiernachwuchs: Lämmer, Küken und Ferkel sind zu sehen. Dazu kommen Fütterungen der Turopolje-Schweine, Eselbegegnungen, Kaninchen, Einblicke in die Brutstation und ein Mitmachprogramm mit Ei-Experimenten, Basteln, Knospenquiz und Eierfärben mit Naturfarben. Geöffnet ist täglich von 10 bis 20 Uhr, der Einlass ist bis 17 Uhr möglich.

Oster-Highlights für Familien: Hasenschulen, Mitmachaktionen und großes Programm rund um Hamburg

Noch mehr klassisches Osterprogramm für Kinder verspricht der Wildpark Lüneburger Heide. Dort steigt am Ostersonntag und Ostermontag jeweils von 12 bis 17 Uhr die „Hasenschule – Rechnen, Rennen, Rübenkunde“. Laut Wildpark gibt es Mitmachstationen, Theater, Zauberei und Eiersuche. Als besonderes Highlight kündigt der Park „Norddeutschlands größtes Osternest“ an. Dazu kommen Kinderschminken, Glitzertattoos und am Montag zusätzlich eine Kinderbuchlesung, ein Luftballonkünstler und ein Auftritt von HSV-Maskottchen Dino Hermann.

Wer lieber etwas näher an Hamburg bleiben will, bekommt am Freilichtmuseum am Kiekeberg am Ostermontag ein großes Familienprogramm. Das „Ostervergnügen“ läuft dort von 10 bis 18 Uhr. Nach Angaben des Museums gibt es Backen, Basteln, Spiele, eine Oster-Rallye per App, vorgelesene Ostergeschichten und Kreativangebote wie Wollschäfchen, Pompom-Hasen oder eigene Backmischungen zum Mitnehmen. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren haben freien Eintritt, Erwachsene zahlen 12 Euro. Außerdem starten dort auch wieder Wasserspielplatz und Floßfahrt in die Saison.

Von Gottesdienst bis Demo: So vielseitig wird Ostern in Hamburg

Wer Ostern eher ruhiger oder klassischer verbringen will, findet auch in Hamburg selbst reichlich Programm. Die Evangelische Kirche kündigt für die Feiertage zahlreiche Veranstaltungen an – von Gottesdiensten und Osterfeuern bis zu Konzerten, Spaziergängen und Ostereiersuchen. Für Familien interessant sind unter anderem ein Bergedorfer Osterspaziergang, ein Kreuzweg für Kinder und Erwachsene in Altona sowie Ostereiersuchen in Altona und Ohlsdorf-Fuhlsbüttel. Musikalisch wird es unter anderem mit Bachs „Johannes-Passion“ in St. Nikolai und Verdis Requiem in St. Jacobi. Dazu kommen Ostermorgen-Angebote mit Sonnenaufgang, Elb-Blick und anschließendem Frühstück.

Das könnte Sie auch interessieren: Osterfeuer Hamburg 2026: Alle Termine, Orte und Regeln im Überblick

Politisch wird es am Ostermontag beim Hamburger Ostermarsch. Das Hamburger Forum für Völkerverständigung und weltweite Abrüstung ruft dann zu Friedensandacht, Auftaktkundgebung und Abschlusskundgebung auf. Start ist laut Veranstalter um 12 Uhr an der S-Bahn Landwehr, die Abschlusskundgebung ist von 15 bis 17 Uhr auf dem Carl-von-Ossietzky-Platz in der Langen Reihe geplant.