Osterfeuer in Hamburg 2026: Alle Termine, Orte – und wichtige Regeln im Überblick

Wo lodern die Osterfeuer in Hamburg – und was müssen Sie beachten? Unsere Übersicht zeigt, wo Sie in Ihrer Nähe feiern können. Außerdem: die wichtigsten Regeln von Feuerwehr Hamburg und Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft für alle, die selbst ein Osterfeuer planen.

Wenn in Hamburg die ersten großen Feuer auflodern, ist klar: Der Winter hat verloren. Zu Ostern wird es von den Elbhängen in Blankenese bis in die Vier- und Marschlande wieder hell über der Stadt. Osterfeuer sind längst mehr als nur ein Brauch: Sie sind Treffpunkt für Nachbarschaften, Familien und Freunde. Nachbarschaften kommen bei Stockbrot, Getränken und Blick in die Flammen zusammen.

Wo ist das nächste Osterfeuer? Diese Liste verrät es

Diese Osterfeuer gibt es 2026 in Hamburg – sortiert nach Stadtteilen und mit allen wichtigen Infos zu Zeit und Ort:

Bergstedt

Osterfeuer auf der Wiese am Volksdorfer Damm: Ab 17 Uhr gibt es Stockbrot für Kinder, das große Feuer folgt gegen 18.30 Uhr. Grünschnitt kann vormittags abgegeben werden. Ort: Wiese am Volksdorfer Damm/Stüffel

Blankenese (Elbstrand)

Entlang des Elbstrands (Viereck, Knüll, Osten, Mühlenberg) lodern am Sonnabend mehrere große Feuer. Die genaue Uhrzeit hängt vom Wetter ab und wird kurzfristig festgelegt. Ort: Viereck, Knüll, Osten, Mühlenberg (Elbstrand)

Bramfeld

Am Brakula startet das Fest um 17 Uhr mit kleinen Feuern für Kinder. Das große Osterfeuer wird um 18 Uhr entzündet, dazu gibt es Snacks, Getränke und Live-Musik. Ort: Außengelände des Brakula, Bramfelder Chaussee 265

Farmsen-Berne

Familienfeuer am Strandbad: Ab 16 Uhr wird auf dem Parkplatz gefeiert – mit Osterfeuer, Essen, Getränken und Musik. Ort: Parkplatz Strandbad Farmsen, Neusurenland 67

Kirchwerder (Elbe)

Großes Osterfeuer am Deich: Ab etwa 20 Uhr sollen die Flammen den Himmel über der Elbe erleuchten. Veranstaltet wird das Event vom Unterhaltungsclub Gambrinus. Ort: Deichvorland, Ecke Sander Deichweg/Hower Hauptdeich

Langenhorn

Auf dem Gelände der Freiwilligen Feuerwehr Langenhorn-Nord startet das Osterfeuer ab 17 Uhr, entzündet wird es gegen 18.30 Uhr. Für Verpflegung ist gesorgt. Ort: Freiwillige Feuerwehr Langenhorn-Nord, Neubergerweg 158

Lokstedt

Auf dem Gelände der Freiwilligen Feuerwehr beginnt das Osterfeuer ab 17 Uhr, oft mit Kinderfeuer gegen 17.30 Uhr. Grill und Getränke gehören zum Programm. Ort: Auf dem Gelände der Freiwilligen Feuerwehr Lokstedt, Julius-Vosseler-Straße 98–100 (Ecke Emil-Andresen-Straße).

Moorwerder

Traditioneller Auftakt schon am Gründonnerstag: Ab 19.30 Uhr lädt die Freiwillige Feuerwehr zum Osterfeuer, entzündet wird gegen 20.30 Uhr. Dazu gibt es Wurst, Waffeln und Getränke, Holz kann am Nachmittag angeliefert werden. Ort: Freiwillige Feuerwehr Moorwerder, Bauernstegel 2

Oldenfelde

Im Hanni-Schult-Park startet der Abend mit Kinderdisco, bevor gegen 18.30 Uhr das große Feuer entzündet wird. Dazu gibt es Musik, Verpflegung und eine Verlosung. Ort: Hanni-Schult-Park, Berner Heerweg/Ecke Stargarder Straße

Sasel

Im Saseler Park beginnt das Osterfeuer um 18 Uhr mit kleinen Feuern für Kinder. Das große Feuer wird um 19 Uhr entzündet, dazu gibt es Grillwurst und Getränke. Ort: Saseler Park

Stellingen

An der Stellinger Kirche wird das Feuer gegen 19 Uhr entzündet. Bereits ab 18.30 Uhr gibt es Grill und Getränke, später folgt eine Andacht. Ort: Stellinger Kirche, Molkenbuhrstraße 8

Volksdorf

Nach dem Lions-Osterlauf wird gegen 17 Uhr das Osterfeuer entfacht. Ein klassisches Familienevent mit Verpflegung. Ort: Allhorndiek /Waldredder

Wellingsbüttel

Am Feuerwehrhaus gibt es ab 17.30 Uhr ein buntes Programm mit Fahrzeugschau, Live-Musik, Essen und Stockbrot für Kinder. Ort: Feuerwehrhaus Schulteßdamm 18

Wohldorf

Traditionelles Osterfeuer an der Herrenhausallee: Ab 18.30 Uhr geht es los, entzündet wird gegen 19 Uhr. Für Essen und Getränke ist gesorgt. Ort: Herrenhausallee 42

Hausbruch (Kinderosterfeuer)

Speziell für Familien: Ab 15 Uhr lädt die Freiwillige Feuerwehr Hausbruch zum Kinderosterfeuer ein – ideal für einen frühen Start ins Osterwochenende. Ort: Feuerwehr Hausbruch, Rehrstieg 1

Brand- und Naturschutz: Darauf ist zu achten

Die Tradition reicht weit zurück: Schon in vorchristlicher Zeit entzündeten Menschen Feuer als Symbol für Licht und Neubeginn, später wurde der Brauch christlich geprägt. Heute steht vor allem das Gemeinschaftserlebnis beim Osterfeuer im Vordergrund. Doch so stimmungsvoll das ist – ganz ohne Regeln geht es nicht. Gerade Reisighaufen sind ein idealer Unterschlupf für Tiere wie Igel oder Vögel. Deshalb sollte das Material erst kurz vorher aufgeschichtet und vor dem Abbrennen unbedingt noch einmal umgesetzt werden.

Auch rechtlich und beim Brandschutz gibt es klare Vorgaben: Osterfeuer sind grundsätzlich erlaubt, brauchen aber die Zustimmung des Grundstückseigentümers oder des Bezirksamts. Wichtig sind ausreichend Abstand zu Gebäuden und Straßen, freie Zufahrten für Einsatzkräfte und ständige Aufsicht. Verbrannt werden darf ausschließlich naturbelassenes Holz – Abfälle oder Brandbeschleuniger sind tabu. Wer sich an die Empfehlungen und Regeln von Feuerwehr und Umweltbehörde hält, kann das Osterwochenende entspannt genießen. Natürlich spielt auch das Wetter eine Rolle. Bei windstillen Hochdrucklagen kann sich Rauch in Bodennähe sammeln und die Luftqualität spürbar verschlechtern. Erfahrungsgemäß verursachen wenige größere Feuer dabei weniger Rauch als viele kleine.

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Wer sich an diese Regeln hält, kann das Osterwochenende entspannt genießen – am besten auf einem der vielen organisierten Feuer in der Stadt. Dort ist für Sicherheit gesorgt, und neben den Flammen gibt es meist auch Essen, Musik und ein bisschen dieses besondere Gefühl, wenn Hamburg gemeinsam den Frühling begrüßt.