Das Sturmtief an der Nordsee hat auch Auswirkungen auf Hamburg.

Das Sturmtief an der Nordsee hat auch Auswirkungen auf Hamburg. Foto: picture alliance/dpa | Jonas Walzberg

Orkanböen möglich! Sturmtief weht auf Hamburg zu

An der Küste drohen am Freitag orkanartige Böen mit Geschwindigkeiten von bis zu 120 Kilometern pro Stunde, aber auch in Hamburg wird es deshalb stürmisch. Das Wetter am Wochenende bleibt wechselhaft.

Das teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Bereits am Donnerstag zeigt sich das Wetter in Hamburg und Schleswig-Holstein wechselhaft. Bei Temperaturen um 13 Grad bleibt es meist bewölkt, immer wieder ziehen Regenschauer durch. Am Nachmittag sind örtlich auch einzelne Gewitter möglich. In Mecklenburg-Vorpommern ist es zunächst bedeckt, bevor ebenfalls Schauer einsetzen. Die Höchsttemperaturen liegen dort zwischen 12 und 15 Grad.

Wetter in Hamburg weiterhin von Sturmtief beeinflusst

Im Tagesverlauf zieht ein Sturmtief von Frankreich und den Benelux-Staaten nordostwärts über Deutschland hinweg und bringt verbreitet stürmisches Wetter nach Norddeutschland. Besonders an der Nordseeküste können die Böen orkanartig ausfallen – mit Spitzen bis zu 120 Kilometern pro Stunde. Auch im Binnenland wird es von Freitagmorgen bis Mittag stürmisch, am Abend lässt der Wind etwas nach. Auf Sylt wird der Höhepunkt des Sturms erst für den Abend erwartet.

Auch am Wochenende bleibt das Wetter im Norden wechselhaft. Das Sturmtief zieht zwar weiter nach Dänemark und Skandinavien, beeinflusst das Wetter in Norddeutschland aber weiterhin. Es bleibt windig mit wiederholten Schauern und örtlich Gewittern. Besonders an Nord- und Ostsee sind erneut schwere Sturmböen möglich. Die Temperaturen liegen am Samstag bei Höchstwerten um 12 Grad in Hamburg und Schleswig-Holstein, in Mecklenburg-Vorpommern bei 11 bis 13 Grad. (dpa/mp)

